CHP’li Bakan: Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ndeki koronavirüs vakalarını Meclis'e taşıdı

20 Nisan 2020 Pazartesi, 15:01

CHP’li Bakan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması için verdiği soru önergesinde sığınmacı ve mültecilerin İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu’na yaptığı şikayetleri gündeme getirdi.

Merkezde mart ayında odalarda 12, katlarda 200 kişi kalmaktan şikayetçi olduğunu, merkezde temizlik yapılmadığını, dezenfektan ve eldiven olmadığını, çöplerin toplanmadığını ve temizliklerin bizzat sığınması ve mülteciler tarafından yapıldığını Meclis gündemine taşıyan soru önergesinde bazı mültecilerin güvenlik görevlileri dışında hiçbir yetkiliyle konuşamadığı belirtildi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ RİSK TAŞIYOR MU?

CHP’li Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması talebiyle hazırladığı önergesinde, “Merkezde Nisan sonu itibariyle, Covid 19 şüphesiyle tedavi altına alınan kaç sığınmacı, mülteci, güvenlik görevlisi ve yetkili personel vardır? Önergeyi yanıtlayacağınız tarih itibariyle, bu merkezde kaç mülteci Covid 19 salgınına yakalanmış, kaçı Covid 19 nedeniyle yaşamını yitirmiş, kaçı iyileşmiştir? Merkeze yeni getirilen mültecilerin Covid 19 testinden geçmediği ve karantina uygulanmadığı iddialarına dair açıklamanız nedir? Eğer bütün bu soruların cevapları olumsuz cevaplar içeriyorsa Harmandalı Geri Gönderme Merkezi kaderine terk edilmiş demektir” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu, Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde tutulan mültecilerle ilgili rapor hazırlamış, raporda 30 mülteci ve 1 güvenlik görevlisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.