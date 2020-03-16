CHP'li Bakan: İthal plastikler Türkiye'ye koronavirüs taşıyor olabilir
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan son dönemde dünyayı kasıp kavuran ve Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 adını verdiği koronavirüsü Meclis gündemine taşıdı. Bakan “ithal plastikler koronavirüs taşıma riskine sahip” dedi.
CHP’li Bakan, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verdiği iki soru önergesinde plastik çöp ithalatıyla Türkiye’ye koronavirüs girişinin olabileceğini belirtti. Bakan soru önergesinde Türkiye’nin koronavirüs’ün görüldüğü bazı ülkelerden ithal plastik temin edildiğini, bu ithalatın durdurulması için herhangi bir çalışmanın yapılıp yapılmadığını sordu.
MİLYONLARCA İNSANA TEMAS EDİYOR
Bakan, açıklamasında “Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklara yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederiz. Ancak kriz yönetiminde hiçbir açık kalmamalı. Ana muhalefet partisi olarak o açıkları kapatmak için elimizdeki yasal araçlarla bakanlıkları uyarma gereği duyuyoruz,” dedi. Bakan açıklamasının devamında şunları belirtti: “Plastik çöp ithalatının büyük kısmı bireysel kullanım ürünlerinden oluşmaktadır. Daha önce tarafımca gündeme getirilen Kemalpaşa’da bir arsada bulunan çöplerin içerisinde doğrudan ağız teması bulunan pet şişeler, alüminyum kutular, tek kullanımlık plastikler bulunmaktadır. Milyonlarca insana temas eden ve ardından ülkemize İtalya’dan ithal edilen çöplerin bugüne dek dile getirdiğimiz çevresel sorunların yanı sıra COVID-19 virüsünü yayma riski çok yüksektir.”
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