CHP’li Bakan, kışlada içme suyunda arsenik bulunmasını Meclis'e taşıdı

07 Mayıs 2020 Perşembe, 10:58

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Gaziemir’de bulunan Süleyman Önder Kışlası’nda içme suyu kuyusunda koliform, arsenik, demir ve nikele rastlaması Meclis gündemine taşındı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, verdiği yazılı soru önergesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye bir dizi soru yöneltti.

CHP’li Bakan, “Türkiye’nin üstüne titremesi gereken kışlalarımızda belli ki bazı güvenlik zaafiyetleri ortaya çıkmış. Koronavirüs salgınının ülkemizi tedirgin ettiği bir dönemde vatan savunmasına gönderdiğimiz evlatlarımız risk altına giriyor. Süleyman Önder Kışlası’nda meydana gelen bu olayda askerlerimiz arsenike maruz kaldılar mı? DSİ bir çalışma yapmış ancak yetkili diğer kurumların bir çalışması var mı? Kamuoyu acilen bilgilendirmedi,” dedi.

BAKAN: BAKANLIĞI ŞEFFAF OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ

CHP’li Bakan DSİ’nin bulgulardan sonra içme suyu kuyusunun bulunduğu alana hızla müdahale ettiğini ve bir dizi önlemler alındığını belirtti. Bakan, “Resmi Gazete’de de yayınlanan müdahale kararı oldukça yerinde ancak Bakanlığın, Milli Savunma Bakanlığı’yla birlikte bir dizi başka uygulamada da bulunması gerekiyor. Koliform, arsenik, demir ve nikelin içme suyu kuyusundan taşındığı başka alanlar var mı, bu çok önemli. Bakanlığı şeffaf olmaya çağırıyoruz,” dedi.

ASKERLERİN DURUMU

Bakan yazılı soru önergesinde Pakdemirli’nin yanıtlamasını istediği pek çok soru yöneltti. Soru önergesinde “İçme suyu kuyusu ne kadar süredir kullanılmaktadır? Süleyman Önder Kışlası’nın suyun taşındığı askeri bölümlerinde ve sosyal donatı alanlarında koliform, arsenik, demir ve nikele rastlanmış mıdır? Kışlada askeri eğitim alan askerlerimize bir tetkik yapılmış mıdır?” denildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Süleyman Önder Kışlası içme suyu kuyusunda yaptığı araştırmada suda koliform, arsenik, demir ve nikele rastlanılması üzerine kuyu ve çevresini kullanıma kapatmıştı.