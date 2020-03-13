CHP’li belediye başkanının "görevden alındığı" iddia edildi

13 Mart 2020 Cuma, 11:46

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın bir davadan dolayı 24 ay ceza aldığı gerekçesiyle belediye başkanlığından el çektirildiği iddia edildi. Aydar’ın belediye başkanlığının 1. yılını dolduracağı günlerde görevden alınmasının ardından yerine Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz atandığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydar, yerine kayyım atandığı iddiasını reddederek, "Görevden alınmadım. Böyle bir yanlış bilgi verilmiş. Burada kayyım atanacak bir durum yok. Tamamen hukuksuz bir şekilde siyasi yasak getirilmeye çalışıyorlar. Bir mahkeme olmuş da karar çıkmış gibi bir durum yok. Mahkemeden çıkan bir karar üzerine alınmadı bir karar. 13 yıl önce olan bir olaydan dolayı 10 ay 10 olan iki ayrı cezayı birleştirip önüme çıkarıyorlar. İnfazı olmuş bir ceza bu. 12 ayın üzerine çıkınca da siyasi yasak geliyor. YSK dün saat 4'de toplanıyor. Böyle bir karar alınıyor. Ortada bir suç ya da mahkeme kararı yok" dedi.

"SİYASİ BİR DARBE"



Kadir Aydar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise "Değerli Hemşehrilerim; kamuoyunda Ceyhan Belediyemize kayyum atandığına dair iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Şahsıma hukuka aykırı bir biçimde siyasi yasak getirilerek adeta siyasi darbe uygulanmaya çalışılmaktadır" dedi.