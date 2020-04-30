CHP’li belediye başkanları Ümraniye Dayanışma Hattı kurdu

30 Nisan 2020 Perşembe, 19:16

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ,Ümraniye Belediyesi’nde AKP’li meclis üyelerinin, sosyal yardımların dağıtımıyla ilgili CHP’li meclis üyelerinin verdiği isim listesinde yer alan yurttaşlara yapılan yardımlara tepki göstermesinin ardından Ümraniyeli tüm yurttaşların çağrılarına yanıt vermek üzere Ümraniye Dayanışma Hattı kurduklarını duyurdular.

CHP’li belediye başkanları tarafından yapılan ortak açıklamada, “Yaşadığımız zor günleri, birlikte atlatmaya çalıştığımız bu günlerde, merkezi yönetimin muhalefet belediyeleri üzerindeki yardım baskısı sürerken, İstanbul Ümraniye’de yaşanan ‘bizden olmayanlara yardım vermeyelim’ zihniyeti, bizleri ziyadesiyle üzmüştür” ifadeleri kullanıldı. Parti ayırmaksızın tüm yurttaşlara yardım edeceklerini kaydeden CHP’li belediye başkanları, “Ümraniye’de, ihtiyacı olan bütün yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya ve bu zor günleri birlikte, dayanışmayla atlatmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz. Halkın belediyelerinin, emeğiyle, vergisiyle, varlığıyla kentlerimizi var eden yurttaşlarının yanında olduğunu bildiririz. İnsani görevimizi yapıyoruz. Taleplerinizi, 0530 168 60 44 numaralı Ümraniye Dayanışma Hattı’na iletebilirsiniz” ifadelerini kullandı.