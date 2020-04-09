CHP’li belediyelere bloke ambargosu devam ediyor

09 Nisan 2020 Perşembe, 22:49

Binlerce yurttaşın faydalandığı, ayrı hesabı olan, bağışçıların yaptığı yardımlarla işleyen ve ayrı bir hesabı olan aşevlerinin yaptıkları yardımlar da engelleniyor. CHP’li Odunpazarı ve Muratpaşa Belediyelerinin Aşevi hesaplarına getirilen bloke sonrası, belediyeler, blokeli hesaba para yatırılmamasını duyurdu. Bununla beraber vatandaşlardan tepki yağdı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt durumun kabul edilemez olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: Bizim Aşevi’miz 15 bin kişiye kadar sıcak yemek sunma kapasitesi olan bir dayanışma merkezi ve ayrı bir hesabı var. Bu hesap 2007’den beri açık. Ve bakın abone denebilecek bağışçılar var. Para yatırıp iyilik yapıyorlar. Çünkü biliyorlar ki o bağışlar, yoksul vatandaşlarımıza yardım olarak sunuluyor. Bunu her halde diğer kampanyayla karıştırdılar. Biliyordunuz Covid-19 salgınına ilişkin de kampanya başlatmıştık ve o hesapları da bloke ettiler. Bu kadar olmaz. İnsanların iyilik duygularını da köreltmeye çalışıyorlar. Birlik beraberlik nutuklarının atıldığı bir dönemde bu tavır hiç hoş değil.

AYNİ YARDIM GELMEYE BAŞLADI

Hiç bir şekilde yoksullara yapılan yardımların engellenemeyeceğine de vurgu yapan Kurt, “biz Aşevi’nin hesapları bloke edilince vatandaşlarımıza duyuru yaptık, hesaba para yatırmayın dedik. Ve ne oldu biliyor musunuz? İnsanlar inadına belediyeye ayni bağış yapmaya başladılar. Hatta bir vatandaş, 5 kiloluk 200 tane un paketi aldı geldi. Yani ne yaparlarsa yapsınlar, bizim yoksul vatandaşlarımıza yaptığımız yardımları engelleyemiyorlar” diye konuştu.

VALİLİK DE BELEDİYEYE YÖNLENDİRİYOR

Valiliğin de yardım isteyen vatandaşları belediyeye gönderdiğini söyleyen Kazım Kurt, “Valiliğin ‘Açık Kapı’ diye bir organizasyonu var. İnsanlar oraya gidip yardım istiyorlar. Peki, Valilik ne yapıyor? O insanları bize gönderiyor, belediye size yardım eder diyor. Haliyle insanlar da bize geliyor. Çünkü bizim yardım sistemimiz kurumsallaşmış, kimse geri çevrilmiyor. Ama gelinen noktada, vatandaşımız kimin ne yaptığını görüyor, kimin samimi olduğunu görüyor” dedi.