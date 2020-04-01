CHP'li belediyelere konan yardım kampanyası yasağı, AKP'li belediyeler için geçerli değil

01 Nisan 2020 Çarşamba, 17:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla CHP'li belediyelerinin başlattığı yardım kampanyaları yasaklanmış, bankalarda açılan dayanışma hesaplarına bloke konmuştu. Soylu, yasaklama kararını “Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp ‘Ben yardım topluyorum’ derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz” sözleri ile savunmuştu.

Yardım kampanylarının yasaklanması gündemdeyken, AKP'li belediyelerde bu yasağın geçerli olmadığı ortaya çıktı. AKP yönetimindeki Konya ve Gaziantep belediyelerinin kampanya düzenlediklerini ortaya çıkaran CHP'li vekil Barış Yarkadaş konuyu hesabından, “Gaziantep’te 'ayrı devlet kurma' girişimi” şeklinde duyurdu.

Yarkadaş, yaptığı paylaşım üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in kendisini arayarak “Bu kampanyayı, malum tartışmalardan çok önce Valilikle başlatmıştık. Amacımız yardımlarda mükerrerliği önlemek ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktı. Merkezi yardım sistemini kurarak bunu yapmak istedik” dediğini aktardı.

KONYA'YA DA YASAK DEĞİL

Geçtiğimiz günlerde AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de salgın nedeniyle ‘Konya için İyilik Vakti' sloganıyla bir sosyal yardım kampanyası başlattığı ortaya çıktı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası başlatmasının ardından AKP'li Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye olarak başlattıkları kampanyayı Erdoğan tarafından açıklanan Milli Dayanışma Kampanya‘sına aktardıklarını açıkladı.

"BUNLARIN DERDİ MİLLETE YARDIM"

Belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesine CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de isyan etti. Tekin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Konya’da Belediye’ye bağış toplamak serbest, Ankara’da, İstanbul’da yasak. Bunların derdi millete yardım edilmesi. Ankara’da, İstanbul’da yaşayan öğrencilerin, emekçilerin şu zor zamanda yanında belediyeyi hissetmesi, bunların kavgası bizle değil, insanlıkla, iyilikle, milletle” açıklamasında bulundu.