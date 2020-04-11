CHP'li belediyelerin ekmek dağıtması da yasaklandı!

11 Nisan 2020 Cumartesi, 14:23

İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00 itibariyle, 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Süreçte vatandaşın ekmek ihtiyacını nasıl karşılayacağı ise en çok merak edilen konu oldu. Belediyeler, konuyla ilgili çalışma yaptıklarını duyurarak, hiçbir yurttaşı ekmeksiz bırakmayacaklarını açıkladı.

Muğla’da CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri yurttaşın ekmek ihtiyacını karşılamak için hazırlıklar yaptı. Ekmek dağıtımı yapacak araçlar ve personel belirlenerek çalışmalar yürütüldü. Ancak Muğla İl Hıfzısıhha Kurulu, aldığı kararla ekmek dağıtımının yalnızca valilik, kaymakamlık, vefa sosyal destek grubu ile muhtarlar vasıtasıyla yapılacağını duyurdu. Alınan kararla belediyelerin ekmek dağıtımı yapmasının önü kesildi.

Gazetemiz Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu,karar metnini sosyal medya hesabından “Mesele ekmek değil siyaset dedim ya bu da belgesi. Bağış toplaması kanunsuz şekilde yasaklanan CHP’li belediyeler ekmek bile dağıtamayacak! Ama araçlarını verecekler muhtarlar ve VEFA grubu dağıtacak. Toplum can derdindeyken yapılana bakın” sözleriyle duyurdu.

CHP’DEN BÜYÜK TEPKİ: HİZMET GÖTÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarada bulunan CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, karara rağmen CHP’li büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile yurttaşı mağdur etmemek için çalımalara devam edeklerini bildirdi. Kararın siyasi olduğunun altını çizen Zeybekoğlu, "Koronavirüs ile mücadelede siyaset yapılmaz. Salgınla mücadele ancak akıl, bilim ve bir arada durmak ile yapılır. Biz bu açıklamaya rağmen Muğla'da ekmek dağıtımı dahil bütün hizmetleri vereceğiz. Onlar böyle açıklama yapsalar da teknik olarak tüm halka ulaşmalarına olanak yok. Birlikte mücadele etmezsek kazanamayız. Bütün CHP'li belediyelerimiz bu süreçte halkın emrindedir.” diye konuştu.

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybeloğlu