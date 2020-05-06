CHP'li Çetin Arık: 'Bilal Erdoğan’ın fantazilerini gerçekleştirmek için hareket ediyorlar'

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 13:20

AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sürerken ‘EtnoSpor ve Okçuluk Merkezi’ yapımı için yaklaşık 10 milyon TL harcadı. Belediyeye bağlı Yapı Kontrol Daire Başkanlığı, 31 Mart’ta projenin yapımı için ihale düzenledi.

İhaleyi 9 milyon 700 bin TL teklif veren Çakıroğlu İnşaat Şirketi’nin kazandığı açıklanırken şirket ile belediye arasında 21 Nisan tarihinde sözleşme imzalandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz aylarda Etnospor ve Okçuluk Merkezi’ne ilişkin yaptığı açıklamada, “Kayseri’yi sporun merkezi yapmak için” yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirterek “Toplam 49 bin metrekare alanda kuracağımız Etnospor ve Okçuluk Merkezi, bu alanda ülkemizin en önemli tesisi olacak” dedi.

"BİLAL ERDOĞAN'I MEMNUN ETMEK İÇİN..."

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, BirGün’e yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Kayseri’yi yönetenler bugüne kadar olduğu gibi bugün de kentlerini düşünmek yerine kendilerini düşünerek AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şirin gözükmek, oğlu Bilal Erdoğan’ı hoşnut kılmak için çalışıyor.

Kayserili’nin beklediği projeler için en ufak bir çaba göstermeyen büyükşehir belediyesi, Bilal Erdoğan’ın fantazilerini gerçekleştirmek için hareket ediyor. Kayseri’nin tüm sorunları tamamlanmış, tüm söz verilen projeler hayata geçmiş gibi Bilal Erdoğan’ı memnun etmek için bu merkezin yapım işi için ihale düzenlendi. Bilal Erdoğan’ı memnun etmek için harcadıkları çaba kadar halkın taleplerini düşünselerdi Kayseri kamu yatırımları sıralamasında sonlarda yer almazdı.”