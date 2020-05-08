CHP'li Erdoğan Toprak: Ligler bahis şirketlerinin uğradığı zararın telafisi için başlatılıyor

08 Mayıs 2020 Cuma, 12:04

CHP’li Erdoğan Toprak, yazılı açıklama yaparak, liglerin 12 Haziran’da başlayacağını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sorumluluğu TFF’nin üzerine attığını hatırlatan Toprak, liglerin başlatılmasının ardında bahis şirketleri olduğunu öne sürerek şöyle dedi:

“BAHİS OYUNLARINDAKİ ZARARIN TELAFİSİ İÇİN”

* Liglerin başlatılmasıyla ilgili ısrarın asıl nedeni, iktidara yakın bir şirkete yıllık 9 milyar gelir garantisiyle özelleştirilen şans ve bahis oyunlarındaki gelir kaybı ile Süper Lig’in naklen yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports’un uğradığı zararın telafisi içindir.”

“TOPLUM SAĞLIĞI LOBİLERİN ÇIKARINA FEDA EDİLİYOR”

* TFF Başkanı, lig ertelendiği için ödemeleri durduran yayıncı kuruluşun 588 milyon TL’lik ödemeyi yapmadığını söylemektedir. MASAK’ın yılda 40-50 milyara (7 milyar dolar) ulaştığını tespit ettiği yasa dışı bahis de göz önünde tutulduğunda spordan, futboldan nemalanan geniş bir lobi mevcut. Şimdi salgın sonlanmadan ligler başlatılarak Türk sporu, sporcuların ve toplumun sağlığı çıkar lobilerine feda edilmektedir.

“KARAR SİYASİDİR”

* İktidar aleyhine en küçük bir haberde yüzlerce internet haber sitesine erişim yasağı getiren BTK’nın sporu, kulüpleri, küçük yaştaki gençleri milyarlarca dolar istismar eden, kazançlarını tek kuruş vergi ödemeden yurt dışına transfer eden yasa dışı bahis siteleri karşısındaki çaresizliği ibret vericidir. Bilim Kurulu’nun kesin onayı olmamasına rağmen alınan bu kararın tümüyle siyasi olduğu ve iktidarın isteğiyle alındığı açıktır.

“BAŞLATILACAKSA İSTANBUL’DA OYNANMALI”

Ligler illa da başlatılacaksa; Bilim Kurulu’nun onayı ve belirteceği tarihte, deplasmanlı olarak değil altyapısı, sağlık, hijyen ve karantina koşulları en uygun tek bir ilde, İstanbul’da, sadece Süper Lig ve TFF 1.Lig ile sınırlı olmak şartıyla izin verilmelidir. Aksi halde tüm liglerin deplasmanlı olarak oynatılmasının 8 hafta boyunca yaratacağı yoğunluk salgında 2. dalgayı tetikleyecek ve sporcularımızın performansını düşürecektir. Sporun, sporcularımızın, kulüplerimizin geleceği, insanlarımızın hayatı, birilerinin siyasi ve ekonomik çıkarına feda edilemeyecek kadar önemli ve değerlidir.