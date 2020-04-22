CHP'li Erdoğan Toprak: Salgın krizini muhalefetle mücadeleye çevirdiler

22 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

CHP’li Toprak, MYK’ye sunduğu raporda iktidarın salgını fırsata çevirmek için özellikle muhalefet belediyelerine yönelik engellemelerin sistemli bir şekilde yaptığına işaret ederek şunları kaydetti:

Nakdi ve ayni bağışa yasak: Hayırsever vatandaşların yardımı engellendi. Önce aşevlerini kapatan iktidar, fırınlara ekmek için koşan insanlara pek çok belediye bedava ekmek dağıtırken, belediyelerin bedava ekmek dağıtmasını da yasakladı. Bedava sıcak aş veren yerlere yapılan ayni ve nakdi bağışların tümü engellenmiş oldu.

Maske dağıtımına yasak: Her şehrin kılcal damarlarına kadar hakim olan belediyelerin maske dağıtımını yasakladı ve maske mecburiyeti üzerinden günler geçmesine ve hâlâ milyonlarca kişinin sağlığı tehdit altında olmasına kaşın maske dağıtımını başaramadı. Oysa belediyeler halka ücretsiz maske dağıtıyordu.

Başkanlara soruşturma: İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgını dolayısıyla yapılan bağış kampanyaları nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlattı.

Muhalif medyaya gözdağı: İktidar RTÜK aracılığıyla FOX TV, Halk TV, Tele1’e cezalar yağdırdı. Independent Türkçe, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) idari tedbir kararıyla erişime kapatıldı. Cumhuriyet gazetesine yaptığı haberlerden ötürü baskı kurmak amacıyla davalar açıldı.