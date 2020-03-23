CHP'li Gökçen'den kadına yönelik şiddetle ilgili açıklama: "Bu zor günlerde unutmamalıyız ki ev herkes için güvenli değil"

23 Mart 2020 Pazartesi, 18:32

Gökçen, yazılı açıklamasında, koronavirüsün yayılımının yavaşlaması için zorunlu işler haricinde evde kaldıklarını, vatandaşları da evde kalmaları için uyardıklarını bildirdi.

"Fakat bu zor günlerde unutmamalıyız ki ev herkes için güvenli değil" değerlendirmesinde bulunan Gökçen, şunları söyledi:

"Herkesin evde bulunduğu ve ekonomik zorlukların artacağı bu dönemde şiddet de artacaktır. Kadınların ve çocukların şiddete uğramaları halinde hangi yollara başvuracakları, devletin bu durumda ne tür imkanlar sağladığı konusunda bilgilendirme yapılması gerekiyor. Daha önce şiddete başvuran kişiler ve şiddetin gerçekleştiği evler özellikle takip edilerek özel önlemlerin alınması da çok önemli."

"KAYYUM AYNI ZAMANDA HALK SAĞLIĞI SORUNU"

Gökçen, HDP'li dört belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili de açıklamada bulundu.

Halkın tek gündemi koronavirüsten kurtulmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak iken, kendini garantiye alanların sandıkta elde edemediği belediyelere el koyduğunu belirten Gökçen, "Şu anda belediyelerin aldığı tedbirler, hem kentlerin dezenfekte olması hem de ailelerin temel ihtiyaçlarına kavuşması için hayati önemde. Durum böyleyken kamu hizmetlerinin kesintiye uğraması halk sağlığını tehdit ediyor. Kayyum artık yalnızca bir demokrasi ve meşruiyet sorunu değil, aynı zamanda bir halk sağlığı sorunudur" dedi.