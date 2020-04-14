CHP'li Göker: Salda Gölü'ndeki çalışmalar durduruldu, suç duyurusunda bulunacağız
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Salda Gölü'ndeki çalışmaların durdurulduğunu açıkladı. TOKİ'den yapılan açıklamada ise, "Yüklenici firma hakkında kusurlu davranışları nedeniyle gerekli maddi ve sözleşmesindeki diğer ceza hükümleri işletilmiştir" denildi.
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde iş makinelerinin çalıştırıldığını gösteren bir videonun sosyal medyada yayılması üzerine olay yerine giden CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, çalışmaların durdurulduğunu açıkladı.
Kendilerine çalışmaların müteahhit firma tarafından tek taraflı bir kararla başlatıldığının aktarıldığını söyleyen Mehmet Göker, “Buradan sonra Cumhuriyet savcılığına gidip olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.
Salda Gölü’nden çektiği videoyla haberi duyuran milletvekili, çalışmaların durdurulması yönünde paylaşım yapan sosyal medya kullanıcılarına da katkıları nedeniyle teşekkür etti.
April 14, 2020
TOKİ'DEN AÇIKLAMA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Salda Gölü'ndeki inşaat alanına makineli araçların girmesi nedeniyle yüklenici firmaya sözleşmesindeki cezai hükümlerin işletildiğini bildirdi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Paylaşımlarda yer alan görüntüler yüklenici firmanın şantiye alanı ve otopark bölümünde arazi düzenleme görüntüleri olup, koruma amaçlı oluşturulan yaklaşım mesafesinin dışında küçük bir alandır. Bu görüntüler kamuoyu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak bizleri de oldukça rahatsız etmiştir.
Yüklenici firmaya makineli araçların inşaat alanına kesinlikle sokulmaması talimatı verilmesine rağmen bu konuda yeterli hassasiyet gösterilmemiştir. Yüklenici firma hakkında kusurlu davranışları nedeniyle gerekli maddi ve sözleşmesindeki diğer ceza hükümleri işletilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmış olup, sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır."
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