CHP’li İlgezdi radyoloji teknikerlerinin durumunu TBMM’ye taşıdı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi; koronavirüs salgınıyla mücadelede virüsün tespit edilmesinde önemli bir rol oynayan radyoloji teknikeri ve teknisyenlerine sağlık çalışanlarına verilen ek ödeme yapılmamasını TBMM gündemine taşıdı.
İlgezdi; iktidarın sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde kamu hastanelerindeki röntgen ve tomografi gibi görüntüleme hizmetleri özelleştirilirken; koronavirüs salgının tespiti için bu hizmetin büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.
İlgezdi; “Cihazların özelleştirilmesi ile taşeronlaştırılan radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri, ek ödemelerden yararlanamıyor. Oysa bu süreçte onların katkısı çok büyük. Pandemi nedeniyle akciğer grafiği ve tomografisine olan talep yaklaşık üç katı arttı. Radyoloji teknisyenleri ile teknikerlerinin radyasyon ve salgın riski artmıştır. Bu şartlar altında diğer sağlık çalışanlarına sağlanan haklar, bu personel için de sağlanmalıdır” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren İlgezdi, “Kamuda taşeron firma çalışanı olup Covid-19 ile mücadelede görev yapan görüntüleme teknisyenleri ve teknikerlerine ikramiye verilmesi düşünülmekte midir? Bakanlığınıza bağlı sağlık kuruluşlarında hizmet alımı şeklinde yürütülen görüntüleme hizmetlerinin kamulaştırılması ve burada çalışan sağlık personelinin kamuda kadrolu olarak istihdam edilmesi ile ilgili bir çalışmanız ve mıdır” sorularını yöneltti.
Video Haberler
- Mansur Yavaş'ın kampanyasına rekor bağış
- Taksiciye böyle bıçak dayadı! Gasp anı kamerada
- Mansur Yavaş Ankaralılara böyle seslendi
- Uçakta skandal görüntüler! Yolcu o anları böyle kaydetti
- Engin Altay'tan RTÜK'e çok sert tepki
- İkinci dalga olacak mı? Canlı yayında açıkladı
- O ilçede koronavirüse rastlanılmadı
- Klima ve vantilatör koronavirüsü hızlandırır mı?
- Kısıtlama kalktı, çocuklar parklara akın etti
- Video çekip sosyal medyada yayınlayacaklardı