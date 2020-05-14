CHP’li İlgezdi radyoloji teknikerlerinin durumunu TBMM’ye taşıdı

14 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

İlgezdi; iktidarın sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde kamu hastanelerindeki röntgen ve tomografi gibi görüntüleme hizmetleri özelleştirilirken; koronavirüs salgının tespiti için bu hizmetin büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

İlgezdi; “Cihazların özelleştirilmesi ile taşeronlaştırılan radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri, ek ödemelerden yararlanamıyor. Oysa bu süreçte onların katkısı çok büyük. Pandemi nedeniyle akciğer grafiği ve tomografisine olan talep yaklaşık üç katı arttı. Radyoloji teknisyenleri ile teknikerlerinin radyasyon ve salgın riski artmıştır. Bu şartlar altında diğer sağlık çalışanlarına sağlanan haklar, bu personel için de sağlanmalıdır” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren İlgezdi, “Kamuda taşeron firma çalışanı olup Covid-19 ile mücadelede görev yapan görüntüleme teknisyenleri ve teknikerlerine ikramiye verilmesi düşünülmekte midir? Bakanlığınıza bağlı sağlık kuruluşlarında hizmet alımı şeklinde yürütülen görüntüleme hizmetlerinin kamulaştırılması ve burada çalışan sağlık personelinin kamuda kadrolu olarak istihdam edilmesi ile ilgili bir çalışmanız ve mıdır” sorularını yöneltti.