CHP'li İlgezdi: Sanat camiası kan ağlarken 320 milyon nerede?

26 Nisan 2020 Pazar, 13:31

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, pandemi nedeniyle kültür sanat camiasının çok zor durumda olduğunu anımsatarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca toplanan özel kopyalama harcında 2017 yılı itibari ile biriken 320 milyon liralık fon nerede?" diye sordu.

CHP'li İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

İlgezdi, COVİD-19 nedeniyle çok zor günler geçiren kültür sanat camiası emekçileri için Kültür ve Turizm Bakanlığında zaten hazır olan bir kaynağın kullanılabileceğini belirterek, "Sanat camiası kan ağlarken, 2017 yılı itibari ile 320 milyon lira biriken özel kopyalama harcı fonundaki para pandemi sürecinde işini kaybeden, iş yapamayan sokak sanatçısından, ışıkçısına; saz ekibinden, şoförüne; yeme içme lojistik çalışanından, temizlik işçisine kadar çok değişik kademelerde çalışanlar, oyuncular, gişeciler, yer göstericiler, sorumlu müdürler, set emekçilerinden oluşan binlerce kişi için önemli bir kaynak olacaktır" dedi.

İlgezdi Meclis'e taştığı fonla ilgili olarak, "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca, üretilen, ithal veya ihraç edilen kaset, CD, DVD, matbaa makinesi, fotokopi makinesi gibi ürünlerden yüzde 3 oranında kesinti yapılmakta, söz konusu bu kesintiler 'telif tazmin bedeli' ya da bilinen şekliyle 'özel kopyalama harcı' adı altında bir fonda toplanmaktadır. 2017 yılı itibarıyla fon büyüklüğünün 320 milyon liraya ulaştığı ifade edilmektedir" açıklamasında bulundu.

İlgezdi, COVİD-19 nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de kültür sanat faaliyetlerine kısıtlama geldiğini, bu kapsamda tiyatrolar, sinemalar, konser salonları ve gösteri merkezlerinin faaliyetleri süresiz durdurulduğunu hatırlattı. Gelişmiş ekonomilerin sanatçıların ve kültür endüstrisinin süreçten zarar görmemesi için acil tedbir paketlerini yürürlüğe koyduğunu ifade eden İlgezdi, "Birleşik Krallık sanatçılara yönelik 192 milyon dolarlık bir yardım paketi oluşturmuş, Almanya sanatçılara ve sanat kurumlarına 9 ila 15 bin Euro destek sağlamaya başlamış, Fransa ise yazar ve sanatçılara kişi başı 1.500 Euro'luk bir destek açıklamıştı. Ülkemizde bu kapsamda bir paket ne yazık ki gündeme dahi gelmemiştir" dedi.

Bakanlığın COVİD-19 salgınına ilişkin alınan tedbirler ile ilgili açıkladığı destek paketlerinden ise büyük ölçüde turizm sektörünün yararlanacağının altını çizen İlgezdi, "Bunun dışında sanat ve sanatçılar ile ilgili bir destek açıklanmamıştır. Sahne sanatları ve müzik sektörü başta olmak üzere sokak sanatçısından, ışıkçısına; saz ekibinden, şoförüne; yeme içme lojistik çalışanından, temizlik işçisine kadar çok değişik kademelerde çalışanlar, oyuncular, gişeciler, yer göstericiler, sorumlu müdürler, set emekçilerinden oluşan binlerce kişinin hiçbir güvencesi yoktur" diye konuştu.

Yaşanan süreçte çok zor durumda olan kültür-sanat emekçilerine can suyu olacak kaynak mevcut olduğunu hatırlatan Gamze Akkuş İlgezdi, "COVİD-19 salgını nedeniyle özel kopyalama harcında biriken 2017 yılı itibarıyla 320 milyon olan fonu kullanmayı düşünmekte misiniz?" diye sordu.

CHP'li İlgezdi, Bakan Ersoy'dan şu sorulara yanıt istedi:

* 2020 Nisan ayı itibariyle özel kopyalama harcı adı altında biriken paranın miktarı nedir?

* Özel Kopyalama Harcında biriken tutardan 2003 sonrası yıllar bazında yapılan harcama miktarı nedir? Bu harçta biriken paradan hangi kuruluşlar, hangi vakıflar, hangi dernekler, hangi meslek örgütleri, hangi kurumlar yararlanmıştır? Yıllar bazında harcanan paranın dağılımı nedir?

* COVİD-19 salgını nedeniyle özel kopyalama harcında biriken meblağın kullanılması düşünülmekte midir? Özel kopyalama harcında biriken meblağın COVİD-19 için kullanılması düşünülüyorsa hangi kültür sanat meslek örgütlerine, ne kadar yardım yapılacaktır?

* 14 Mart 2020 tarihinden bugüne destek başvurusunda bulunan özel tiyatro sayısı nedir? Bakanlığınız tarafından özel tiyatrolara ödenen destek toplamı nedir? Bu desteklerden kaç tiyatro yararlanmıştır?

* Destek başvurusu reddedilen tiyatro sayısı nedir? Reddedilme gerekçeleri nedir?

* Pandemi sürecinde bugüne kadar sektörler bazında yardım talebinde bulunan gerçek kişi sayısı nedir? Bu süreçte kaç sanatçıya, kültür sanat emekçisine, set işçisine, firmaya, sokak çalgıcılarına, bağımsız çalışan ses ve müzik sanatçısına ne gibi yardımlar yapılmıştır?

* Pandemi sürecinde işini kaybeden sinema set emekçilerinden, mekanlarda şarkı söyleyenlere, müzik yapanlara kadar bakanlığınızca mağdur olan sanatçılar için bir envanter tutulmuş mudur?

* Pandemi tedbirleri kapmasında kapatılan ve halen kapalı olan sinema salonları, tiyatro salonları, kültür merkezleri, konser salonlarının işletmecileri için bir destek sağlayacak mısınız?

* Kültür sanat camiası için bir fon oluşturmayı düşünmekte misiniz?