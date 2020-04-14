CHP'li Kara: Sokağa maskesiz çıkmak yasak ama maske yok!

14 Nisan 2020 Salı, 15:36

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca

Bursa İl Hıfzısıhha Kurulu toplu taşıma araçları ile şehirlerarası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, taksiler, her türlü ticari araçlar, servis araçları ve içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda geçerli olmak üzere maske kullanılmasının zorunlu tutulmasına karar verdi.

Bu çerçevede maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücülere para cezası uygulanması gündeme geldi.

"PEKİ MASKE NEREDE, MASKE YOK"

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, alınan maskesiz sokağa çıkma yasağı kararına değil, bu tedbirin gerekli altyapı sağlanmaksızın uygulanmaya kalkışılmasına ve idari ceza uygulanmasına itiraz ettiklerini belirterek şöyle dedi:

"Bursalı hemşerilerimizin maske sorunu had safhadadır. Eczaneler maske satamıyor, piyasada maske yok, devlet de önce PTT aracılığıyla sonra da eczaneler aracılığıyla maske dağıtılacağını açıkladı ama uygulamada çok büyük sorunlar var. İnsanların sokağa maskesiz çıkması yasak. Özel otomobilde 2 kişi varsa, maskesiz seyahat yasak. Maskesiz alışveriş yasak. Toplu ulaşımdan yararlanmak yasak. Peki maske nerede? Maske yok."

ZORUNLU İDARİ PARA CEZASI

Bursa İl Hıfzısıhha Kurulu'nun Bursa'da kaç adet maske dağıtıldığını, TC kimlik numarası göndermek suretiyle kaç kişinin eczanelere yönlendirildiğini açıklaması gerektiğini vurgulayan Karaca, "Bu hazırlıklar olmadan bu yasağın uygulanmasının yarattığı zorluklar göz önüne alınarak, derhal ve etkin biçimde maske dağıtımı sağlanmalıdır. Aksi halde karantina dışı yaş grubu için maskesiz sokağa çıkma yasağının uygulanması, vatandaşı hem çaresiz bırakıp hem de zorunlu olarak idari para cezasına mahkum etme uygulamasından başka bir şey değildir" şeklinde konuştu.