CHP'li Karabat: Saray'ın 1 günlük harcaması 877 bin mesa

31 Mart 2020 Salı, 17:06

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Cumhurbaşkanlığının başlattığı bağış kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. AKP’nin “güçlü devlet” söyleminin iflas ettiğini savunan Karabat, "Vatandaş toplumu rahatlatacak adımlar beklerken Cumhurbaşkanı çıkıp İBAN paylaştı, dedi.

ARTIŞ HIZI KORKUTUYOR

Türkiye’de koronavirüse yakalananların sayısı resmi açıklamalara göre 30 Mart itibariyle 10 bin 827’ye ulaştı. Bu rakam, Türkiye’deki artış hızının oldukça yüksek olduğuna işaret ediyor.

CHP’li Karabat, yaptığı basın açıklamasında Avrupa ülkelerinin salgınla baş edemez hale geldiğine dikkat çekerek hükümetin bir an önce etkili karantina önlemleri alması gerektiğini söyledi.

“KORONAYLA MÜCADELE MESAJA BAĞLANDI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü açıklamasında özellikle çalışanlara ve dar gelirlilere dönük koruyucu önlemler açıklaması beklenirken açıklamanın hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Karabat, Erdoğan’ın ‘mülteciler için 40 milyar dolar harcadık gerekirse 40 milyar daha harcarız’, sözünü hatırlatarak başlatılan yardım kampanyasının zımni bir iflasın itirafı olduğunu savundu.

DEVLET VATANDAŞINA BAKAMAZ HALDE

Karabat, “Dünyada tüm devletler vatandaşlarını korumak üzere önemli ekonomik paketler açıkladığını ifade ederek, AKP Hükümetinin bırakın böyle bir paket açıklamayı, yine vatandaştan yardım beklediğini söyledi. 20 yıllık AKP iktidarı, devleti 20 gün vatandaşa bakamaz hale getirdi.” dedi.

Açıklamasının devamında Kamu-özel işbirliği (KÖİ) projelerine de değinen Karabat: “Bu yıl Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün garanti bedeli 4 milyarı geçecek. Sadece bu köprünün garanti bedeli için 400 milyondan fazla kez Korona yazıp 8119'a göndermek gerekiyor. Diğer KÖİ projelerinin garanti bedelleriyle beraber 1 milyardan fazla mesaj atmak gerekiyor.” dedi.

“SARAYIN 1 GÜNLÜK HARCAMASI 877 BİN MESAJ”

Saray’ın harcamalarına da değinen Karabat: “Yıllardır tasarruf çağrısı yapıyoruz. Onlarsa ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyorlar. Saray’ın sadece 1 günlük harcamasını finanse etmek için 877 bin yurttaşın Korona yazıp 8119'a göndermek gerekiyor. Bu çelişkiler ortadayken hala vatandaştan bir şey beklemek gerçekçi değil.” dedi.

“İŞSİZLİK FONU DEVRE DIŞI”

İşsizlik Sigortası Fonu’na da değinen Karabat: “İşsizlik fonunda 131 milyar lira kaynak bulunuyor. Bu parayla 15 milyon ücretliye 3 ay boyunca net asgari ücret bağlanırsa bunun maliyeti 107 milyar lira tutuyor. Ancak işsizlik sigortası fonu hazineye düşük faizli borç vermek için kullanıldığı için fonda yeterli para bulunmuyor.” dedi.