CHP'li Karaca: Denizli'de 50 bin zeytin ağacı katledilecek

17 Nisan 2020 Cuma, 12:37

Kale ve Tavas ilçeleri yapılması planlanan Avdan Termik Santralına ait Nihai ÇED raporu geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılarak, yurttaşların raporla ilgili itirazlarını 10 gün içerisinde Bakanlığa sunmaları istendi.

'EVDE Mİ KALALIM, VALİLİKLERE Mİ GİDELİM?'

Bakanlığının mart ayı içerisinde 37 adet ÇED olumlu kararı verdiğini hatırlatan Gülizar Biçer Karaca,“Tüm yurttaşlara evde kal çağrısında bulunan AKP İktidarı, bu çağrısıyla çelişen uygulamalara devam ediyor. Hem yurttaşa evde kal diyorsunuz, hem de Nihai ÇED raporunu inceleyip itirazda bulunmalarını bekliyorsunuz. Vatandaşlar, bu itirazı size ulaştırmak için ya kurumlarınıza gidecek ya da PTT’ye. Bulaşla mücadele ederken, yurttaşları bulaş riski olan mekanizmalara gönderemezsiniz. Bunun vebalini, riskini alamazsınız” tepkisinde bulundu. Karaca ayrıca,” Termik santrali kurmak istedikleri yerde 50 bin civarı zeytin ağacı bulunuyor. Termik santral demek, bu ağaçların bir kısmının kesilmesi, bir kısmının ise kuruması, verimsizleşmesi demektir. Yakın tarihimiz buna benzer doğa katliamlarıyla dolu. Yırca örneği ibret alınmalı” diye konuştu.

Bakanlığı uyarıda bulunan Karaca sözlerini şöyle sürdürdü: Bakan, Yırca sürecini bir “ibret” olarak ele almalı ve kanun emrini aşıp, şirketlerin taahhütleriyle hareket etmemeli. Dipsiz Göl birdi, Salda iki oldu. Üçüncü sefer aynı şansa sahip olmayabilir.