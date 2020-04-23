CHP'li Karalar: Parasız ekmek dağıtamazsın dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım

23 Nisan 2020 Perşembe, 11:30

Fotoğraf: İHA

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken, Adana Büyükşehir Belediyesi, ekmeği 5 kuruşa satarak yasağı aştı. FOX TV’de Çalar Saat programına katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; ekmek dağıtımına ilişkin, “Bana bedava ekmek dağıtamazsın dediler ben de 5 kuruş yaptım ekmeği” diyerek, yasağı nasıl aştığını açıkladı.

Karalar, şöyle konuştu:

"Ekmek dağıtmanın terörizmle ilişkilendirilmesini anlamak mümkün değil. Ben de dağıtıyorum ekmek. 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım. Hafta sonu 5 kuruşa dağıttım.

Demin de söyledim, çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Alanlarımız ekilemeyebilir. Biz ilerde gıda sıkıntısı çekebiliriz. Şu anda Adana'da tüm alanların ekilebilir hale gelmesi için Adana Belediyesi büyük gayret sarf ediyor."

'12 BİN ÇİFTÇİYE DESTEK OLACAĞIZ'

"Biz 12 bin çiftçiye destek olacağız. Ve şu anda Mersin ve Adana, tarım çiftçilerine biz tarım kenti kurmayı düşünüyoruz. Bunlar Zeydan Karalar'a mı yarayacak? Bütün milletimize yarayacak."

Kaynak: BirGün