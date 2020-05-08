CHP'li Kaya: Ben ligleri başlatıyorum diyemezsiniz!

08 Mayıs 2020 Cuma, 14:28

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara milletvekili Yıldırım Kaya, "Normalleşme sürecinin daha başlamadığı bir aşamada liglerin acilen başlatılmasının sebebi nedir? 'Ben başlatıyorum' diyerek bu kadar insanın hayatını riske atmaya kimsenin hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, liglerin başlatılma kararının ardından bazı kulüplerin, teknik direktörlerin ve futbolcuların kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda liglerin başlamasıyla ilgili endişelerini dile getirdiğini, kulüplerde çalışan masörden futbolcuya, malzemeciden teknik ekibe kadar büyük bir topluluğun bundan olumsuz etkileneceğini ileri sürdü.

Kaya, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun dahil olmak istemediği, sorumluluğu tamamen TFF'nin üzerine attığı bir ortamda, sporcularda, çalışanlarda Kovid-19 testinin pozitif çıkması durumunda bunun sorumlusu kim olacak?" sorusunu yöneltti.

Alt liglerdeki kulüplerin büyük ekonomik zorluklar yaşadığını savunan Kaya, şunları kaydetti:

"Bırakın futbolcuların maaşlarını ödemeyi, bir otobüsle bile deplasmana zor gidebilen kulüplerimiz, sosyal mesafe kuralları gereğince üç otobüsle nasıl deplasmana gidecekler? Seyircisiz oynanması nedeniyle bu kulüplerin oluşacak maddi kayıpları, TFF tarafından karşılanacak mı? Yabancı uyruklu futbolcular ülkelerinden döndüklerinde karantina uygulanacak mı? Bu kadar temasın olduğu bir sporda, Bilim Kurulunun özellikle üzerinde durduğu sosyal mesafe nasıl korunacak? Oynamak istemeyen futbolculara herhangi bir yaptırım uygulanacak mı? FIFA, oynamak istemeyen futbolcuları haklı bulursa ve kulüplerimize bir yaptırım uygularsa TFF, kulüplerin zararını karşılayacak mı? Normalleşme sürecinin daha başlamadığı bir aşamada liglerin acilen başlatılmasının sebebi nedir? 'Ben başlatıyorum' diyerek bu kadar insanın hayatını riske atmaya kimsenin hakkı yoktur."







