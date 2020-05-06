CHP’li Kaya, kadın ve erkek atletlerin ‘farklı otellerde konaklatıldığını’ söyledi

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanlığı’nın, 1 0cak - 2 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Olimpik Kadro Hazırlık Kampları’nda, sporcuların kadın ve erkek olarak ayrılarak, “farklı otellerde konaklatıldığını” söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ise “TAF Başkanlığı 2020 yılı kamp programını bilimsel gerçekler çerçevesinde hazırlamakta ve uygulamaktadır” savunma yaptı.

CHP’li Kaya, Bakan Kasapoğlu’nun yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. 1 0cak - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen “Olimpik Kadro Hazırlık Kampları”nda, “sporcuların kadın ve erkek olarak ayrılarak farklı otellerde konaklamalarının sağlandığını” söyleyen Kaya, önergesinde şunları kaydetti: “Örneğin Antalya kampında erkek sporcular Lea Life, kadınlar ise Acropol’de konaklamaktadır. İstanbul kampında ise erkekler Royal, kadınlar ise Gönen Otelleri’nde konaklamaktadır. Kadın ve erkek sporcuların aynı otelde konaklamalarının ne gibi mahsurları vardır? Karma sporcu kamplarının kaldırılmaya başlanmasındaki amaç nedir?”

‘BİLİMSEL PLANLANIYOR’

Önergeyi yanıtlayan Kasapoğlu ise sorulara dikkat çeken şu yanıtları verdi: “TAF Başkanlığı 2020 yılı kamp programını bilimsel gerçekler çerçevesinde hazırlamakta ve uygulamaktadır. 1 Ocak - 2 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya’da yapılan Milli Takım kampına 81 kişi, 2 Ocak - 2 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Milli Takım kampına 140 kişi davet edilmiştir. Mersin, Adana, İzmir, Bursa, Ankara ve Diyarbakır illerinde de kamplar devam etmektedir. İstanbul ve Antalya illerinde Milli Takım kampına katılan sporcu sayısının fazla olması nedeniyle kamplar farklı otellerde yapılmıştır. TAF Başkanlığı kampları, teknik kurulun değerlendirme ve tavsiyeleri doğrultusunda katılımcı sayısı da dahil olmak üzere teknik kapsamda planlanmakta olup takvim ve program dahilinde sorunsuz olarak devam etmektedir.”