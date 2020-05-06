CHP'li Kaya'dan Bakanlığa uyarı: Sorumluluk alın

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 13:51

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara milletvekili ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, koronavirüs salgını devam ederken futbol liglerinin başlatılması konusunda yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Yıldırım Kaya, futbol maçlarının başlaması ile ilgili kararı Sağlık ve Spor Bakanlıklarının Bilim Kurulu'na danışarak alması gerektiğini savundu.

Kaya şu açıklamayı yaptı: "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca futbol ligleri ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bırakılmıştır. TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir de bugün (6 Mayıs 2020 Çarşamba) kamuoyuna liglerin geleceği ile ilgili açıklamalarda bulunacaktır.

Kamuoyu önünde ilgililere ve yetkisizlere çağırı yapıyoruz!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Covid-19 salgını başladığı günden bu yana takındığı tavrı sürdürmüş ve sorumluluktan kaçmıştır.

TFF’nin, Bilim Kurulunun görüşü almadan sadece ekonomik kaygılarla liglerin bir an evvel başlatılması çabası başta sporcu ve insan sağlığının hiçe sayılması anlamını taşımaktadır. Dün Ankaragücü Kulübümüzün antrenmanında bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıkması da bu durumun en acı göstergesi olmuştur.

TFF’nin Alman Federasyonu tarafından yazılan salgın günlerinde uyulacak futbol prosedürünü taklit ederek Türkiye şartlarına uyarlaması, Covid-19 salgınına engel olmayacaktır.

6 sporcu ile sosyal mesafeli antrenmanlar yaptırıp sahaya 22 futbolcu, 4 hakem, saha kenarında yedek futbolcular, teknik direktörler, top toplayıcı çocuklar ve yayıncı kuruluşun kameramanlarını çıkartmak son derece vahim sonuçlar doğurabilir.

Unutulmamalıdır ki İtalya ve İspanya’da oluşan salgının büyük yayılımı bir şampiyonlar ligi maçıdır. Hatta İtalya’daki seyircisiz oynatılan bazı maçlarda futbolcuların hastalanmasına neden olmuştur.

Bu nedenlerle Gençlik ve Spor Bakanlığı kulüplerin içerisinde bulunduğu ekonomik zorluklara çare bulmalıdır. Konu TFF’nin tek başına alacağı bir karar değildir. İnsanlara evlerinizde oturun, maske takın derken futbolcudan sahaya çıkıp adam adama mücadele etmesini, topa güvenli şekilde kafa vurmasını, futbolun gereklerini yerine getirmesini bekleyemeyiz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF, sporcuları “modern köleler” gibi görüp sağlıklarını hiçe sayıp sahaya sürmemelidir."