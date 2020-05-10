CHP'li Mehmet Tüm: Sevda Noyan’ın bu açıklamalarını asla hafife almayın

10 Mayıs 2020 Pazar, 18:27

CHP Balıkesir 26. Dönem Milletvekili Mehmet Tüm, Sevda Noyan'ın Ülke TV'de Esra Elönü'nün Arafta Sorular programında canlı yayında "'Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür. Benim listem hazır'" diyerek ölüm tehdidinde bulunmasını değerlendirdi.

Mehmet Tüm,'' Sevda Noyan’ın bu açıklamalarını asla hafife almayın. Neden mi? Gelin, şimdi size 15 Temmuz’dan sonra Kaybolan tam 200 bin adet silahın hikayesini anlatayım” dedi.

EMNİYET’İN KAYIP SİLAHLARINDA ‘ANORMAL’ ARTIŞ

Hikâyenin bir cinayetle başladığını kaydeden eski milletvekili Mehmet Tüm, “Hikaye bir cinayetle başlıyor. Ankara’da 2016 yılında Mustafa Maraş, bir traktör sürücüsünü öldürdü. Cinayette seri atış yapabilen MP5 kullanıldı. Katil savunmasında, ‘Silahı 15 Temmuz darbe gecesi Ankara Emniyeti’nin önünde dağıtmışlardı’ dedi” paylaşımında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN SİLAH RAPORLARINI OKUDUM”

Cinayetten sonra Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeleri aktaran Tüm açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Ben bu cinayetten sonra milletvekili olarak Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünü aradığımda bana çelişki yanıtlar verildiği için konuyu derhal araştırmaya karar verdim. İlk işim İçişleri Bakanlığının silahlanma raporlarını okumak oldu.

2016 YILINDA KAYBOLAN 107 BİN 628 SİLAH

İçişlerinin Bakanlığının resmi raporlarında ve internet sitesinde 2014 yılında 14 bin 682 silahın kaybolduğu, 2016 yılı içinse tam 107 bin 628 silahın kaybolduğu yazıyordu. Bu rakamlar bizim değil, bakanlığın rakamları! Aradaki bu devasa farkı hemen İçişleri Bakanlığına sordum.

Bakanlığın resmi twitter adresinde verdiği yanıt ise tam bir komediydi. “Madem bu silahlar 73 yıldır kayıp, o halde neden 2014 rakamlarına bu sayıyı yazmadınız” soruma ise tabi ki yanıt veremediler.

Kayıp silah konusu yazılı ve görsel medyada onlarca kez haber oldu. Ancak hiçbir yetkili konuya ilişkin net bir şey söylemedi. Durun, daha bitmedi!..

RUHSATSIZ SİLAH SATIŞINA İZİN VERİLDİ

Kayıp silahların bir şekilde legalleştirilmesi veya en azından “devlet envanterinden kaybolmamış” gibi gösterilmesi gerekiyordu. Bunun için de altın formül hazırdı: Ruhsatsız silah satışına göz yummak, hatta silahlanmayı teşvik etmek!

Son 5 yılda, Türkiye tarihinde görülmemiş şekilde ruhsatsız silah satışı yapıldı. Milyonlarca silah, hiçbir kısıtlama olmaksızın satıldı. Öyle ki, facebook gibi sitelerden bile (satışı yasak otomatik tüfek dahil) online silah satışı yapıldı! Bunlarla yüzlerce cinayet işlendi..

ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ REDDEDİLDİ

Hükûmet bireysel silahlanma, ruhsatsız silah, kayıp ve çalıntı silahlarla ilgili bugüne dek etkili hiçbir adım atmadı. CHP olarak verdiğimiz tüm araştırma önergeleri AKP’li vekillerin oylarıyla hızlıca reddedildi.

Bu silahlarla binlerce kadın cinayeti işlendi, işlenmeye de devam ediyor. Ve şimdi de Sevda Noyan gibi yazar olduğu iddia edilen ne idüğü belirsiz tipler insanlık dışı şekilde tehditler savuruyor.

NOYAN GİBİ KİŞİLER SİLAHLARI NEREDEN TEMİN ETTİ

Şimdi buradan tekrar ve defaten soruyorum: Sn. @suleymansoylu :

• Kayıp çalıntı silah sayısında %720’lik artışın sebebi nedir?

• Bu silahların nerede ve kimlerde bulunduğuna dair bir çalışmanız var mı?

• Noyan gibi kişiler bu silahları nereden temin etti?”

AKP’Lİ ESKİ BAŞKAN DA “BİR MANGAYI DONATAK MÜHİMMATIM VAR” DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun oğlu, AKP Eski Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İsmail Karaosmanoğlu kendisinde ‘bir mangayı donatacak kadar silah ve mühimmat olduğunu’ söylemişti. Karaoğsmanoğlu, “15 Temmuzdaki hain kalkışmaya kadar hobi amaçlı birkaç çakım vardı sadece. Şimdi, bir mangayı donatacak kadar silah ve mühimmatım var. Benim gibi de yüzbinler var. Bir daha ‘başka şekilde’ iktidar değiştirmeye niyetlenen olursa deneyeceğimiz çok fantezi var haberiniz olsun” demişti.