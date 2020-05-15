CHP'li milletvekilleri basılı bayram tebriği göndermeyecek
CHP milletvekilleri, Covid-19 salgını nedeniyle PTT çalışanlarının sağlığını riske atmamak ve izolasyon sürecine destek sağlamak için basılı bayram tebriği göndermeyecek.
CHP TBMM Grup Yönetimi, Covid-19 salgını sürecinde özveriyle görev yapan PTT çalışanlarının sağlığı açısından yeni risklerin oluşmaması ve izolasyon sürecine destek sağlaması amacıyla basılı bayram tebriği gönderilmemesi kararı aldı.
Bu çerçevede milletvekillerinden, seçim bölgelerine basılı bayram tebriği göndermemeleri istendi.
Video Haberler
- Yurttaşlar akın etti! Kilometrelerce su kuyruğu
- Ece Üner'in sözleri sosyal medyada gündem oldu!
- İşte gazeteci Pehlivan’ın cezaevinde darp edilme anı
- İstanbul'da park halindeki araçtan cephanelik çıktı!
- Gözlerimin önünde eşimi ve oğlumu katlettiler
- Avcılar'daki eğri bina tehlike saçıyor
- 'Sosyal mesafeyi' ihlal edip'yakan top' oynadılar
- İstanbul'daki motosiklet kazası kask kamerasında
- Antalya'da iki mahallede karantina
- Minibüs şoförüyle olan kavgasını anlattı!