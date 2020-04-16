CHP'li Özel: "Soma'da maden işçileri burun buruna çalıştırılıyor"

16 Nisan 2020 Perşembe, 13:12

Fotoğraf: DHA

Soma’nın bir maden ilçesi olduğunu ve termik santralin yarattığı ilave risk de dikkate alındığında, akciğer hastalıkları bakımından üst düzeyde risk taşıyan bir ilçe olduğunu belirten Özel şunları söyledi:

"13 Mayıs 2014’te ülkenin en büyük iş cinayetinin yaşandığı Soma’da, koronavirüs salgını riskinin giderek arttığı bugünlerde tıpkı 6 yıl önce olduğu gibi işçiler büyük bir üretim baskısıyla karşı karşıya. İşçiler, virüse karşı en önemli tedbirlerden olan sosyal mesafenin hiçe sayıldığı koşullarda sıkış tepiş, burun buruna çalıştırılıyorlar. Bu koşullar sadece işçiler için değil bir maden kenti olan tüm Soma için ciddi riskler oluşturuyor."

'ÜRETİM AMAÇLI ÇALIŞMA DURDURULMALI'

Üretim amaçlı çalışmaların durdurulması ve işçilerin ücretli izne çıkarılması gerektiğini vurgulayan Özel, "İşçi sağlığı ve bir ilçenin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak, bu duruma bir an önce el atılması gerekiyor. İşçilerin çalışma koşullarına yönelik tarafımıza iletilen fotoğraflar vahim sonuçlarla karşı karşıya kalınmadan bir an önce önlem alınması gerektiğini göstermektedir. 10 Nisan günü 3 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasının meydana geldiği İmbat şirketinde üretim hiçbir şey olmamışçasına devam etmekte, hatta olası bir durdurmaya karşı artırılmaktadır" dedi.

'HİÇBİR ÖNLEM ALINMADI'

Soma madenlerinde çalışan arasında koronavirüs taşıdığı tespit edilen işçilerin bulunduğunu ve yine de yeterli önlemlerin alınmadığını ifade eden Özel şöyle devam etti:

“Hiçbir önlem alınmadan çalışmalarına devam eden madenciler, sadece kendileri ve aileleri için değil Soma başta olmak üzere ikamet ettikleri civar ilçeler açısından da büyük bir risk teşkil ediyor. Telafisi olmayan sonuçlar doğurmadan gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun aldığı gibi TKİ bünyesindeki kömür madenlerinde ve özel işletmelerde üretim amaçlı çalışma durdurularak, tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü gibi ocakları ayakta tutacak kadar madenciyle çalışma yöntemine geçilmelidir.

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken adeta bir sınıf bağışıklığı yöntemi uygulamaktadır. Geçimini sağlayabilmek için zor şartlarda çalışmak zorunda olan, evde kalırsa aç kalacak kesimlerin virüs ile açlık arasında bir tercihe zorlanmaları kabul edilemez. Tüm vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden daha önemlidir. Zorunlu olmayan üretimin durdurulması ve çalışmaya devam edilen sektörler ve vatandaşlarımız için sağlıklı koşulların yaratılması yürütme organının birincil görevidir.”