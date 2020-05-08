CHP'li Özel ve Özkoç, soruşturmaya böyle yanıt verdi

08 Mayıs 2020 Cuma, 16:25

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, gazetemizde yer alan “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haber ile ilgili paylaşımları nedeniyle CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma açıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatlarının şikayeti üzerine “hakaret ve iftira suçlamasıyla” başlatılan soruşturmanın ardından Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

SANIYOR Kİ BİZ SUSACAĞIZ

Özel mesajında “Vatandaş canıyla uğraşırken, saray efradının ihtirası, Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki kibirli atanmışlarının hırsları durmuyor. Soruşturma açmış, sanıyor ki biz susacağız! Bizi soruşturmalarla, davalarla, tehditlerle susturamazlar. Onlardan korkan onlardan bin beter olsun” ifadelerine yer verdi.

YALANI, TALANI İFŞAYA DEVAM

Özkoç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikayeti üzerine başlattığı soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadan kurtuluş yok” diyen CHP’li Özkoç, İstanbul Kuzguncuk’ta vakıf arazisi üzerine “usulsüz yaptırdığı peyzaj yapılarla” ilgili kendisinin ve Özgür Özel’in dile getirdiği eleştiriler nedeniyle Savcılığın soruşturma başlatmasına tepki gösterdi:

“Bir bürokrat, vakıf arazisinde usulsüz iş yapıyor. Yapana değil, yazan gazeteciye, eleştiren siyasetçiye soruşturma açtırılıyor. Bunu anlayabilmek mümkün değil! Türkiye’de adalet, hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukukuna dönüştürülmüş vaziyette. Devletin gücünü, sopa yapanlara sesleniyorum; susmak yok. Yalanı, talanı, israfı ifşa etmeye, mücadeleye devam edeceğiz.”

‘SADECE GERÇEĞİ DİLE GETİRDİK’

“Usulsüz olan, usulsüzlüğü nedeniyle” belediye ekiplerince yıkılmış bulunan bir işlemle ilgili “siyasi eleştiri” haklarını kullandıklarını vurgulayan Özkoç, şöyle dedi:

“Yaptığımız sadece gerçeği dile getirmek ve yanlışı eleştirmektir. Bu, bir siyasetçinin temel görevi, hakkıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi, yaptığı yanlışlar, israflar, talan ve beceriksizliklerle ilgili tek kelime edilmesini istemiyor. Bunun için devletin tüm imkanlarını siyasetlerine alet edip; yasak getiriyor, ceza yağdırıyor, soruşturmalar başlatıyor. Ancak zorbalık; gerçekleri örtmeye yetmez. Bugün Türkiye’nin gerçeği; pandemidir, işsizliktir, üretimdir, Merkez Bankası’nın azalan rezervleri, 7 lirayı aşan dolardır. AKP, polemik üretmekten, suni düşmanlıklar yaratmaktan, israftan, talandan, dinmeyen şatafatlarından vazgeçmeli, halkın halini görmeli, derdine derman yaratmaya çalışmalıdır.”







