CHP’li Özel’den MHP'ye yanıt

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 00:21

CHP Milletvekili Özgür Özel, Uğur Dündar'ın TELE1'de yayınlanan Demokrasi Arenası'nda MHP ile CHP arasında yaşanan tartışmalara değindi.

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Sivas Katliamı arasında zorlama bir bağlantı kurulduğunu belirterek MHP’den yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Kendisinin yatılı okulda büyüdüğünü belirten Özel, “Adam dövmeyi öğrenmedim ama dayaktan yılmamayı öğrendim” dedi.