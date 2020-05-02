CHP’li Özel’den MHP'ye yanıt

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile aralarında yaşanan tartışmalara yönelik açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2020 Cumartesi, 00:21

CHP Milletvekili Özgür Özel, Uğur Dündar'ın TELE1'de yayınlanan Demokrasi Arenası'nda MHP ile CHP arasında yaşanan tartışmalara değindi.

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Sivas Katliamı arasında zorlama bir bağlantı kurulduğunu belirterek MHP’den yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Kendisinin yatılı okulda büyüdüğünü belirten Özel, “Adam dövmeyi öğrenmedim ama dayaktan yılmamayı öğrendim” dedi.


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