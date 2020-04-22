CHP'li Özgür Karabat, Atatürk Havalimanı inşaatını Meclis'e taşıdı

22 Nisan 2020 Çarşamba, 16:54

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na Atatürk Havalimanı’nda yapımı devam eden yapılar ve havalimanında önümüzdeki dönemde yapılacak fuarlarla ilgili yazılı soru önergesi verdi.

Özgür Karabat yazılı önergede, “Milli servetimiz ve Türkiye’nin en önemli havaalanlarından birisi olan Atatürk Havalimanı, geçtiğimiz günlerde basına da yansıdığı üzere hastane yapılma niyetinden çok Atatürk Havalimanı’nı yok etme operasyonu mu yürütülüyor sorusunu akıllara getirmişti. İnşaatı devam eden hastane nedeniyle üç pistten ikisinin kırılarak yok edildiği, inşaat değeri milyarlarca lira değerindeki iki pistin üzerine inşaat yapılması uzun süredir boş tutulan havalimanı arazisinin plansız bir şekilde kullanıldığını, kaynakların nasıl heba edildiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi.

CHP Milletvekili Karabat önergede şunlara vurgu yaptı:

"Ülkelerin stratejik bölgeleri olan havalimanları farklı işlevlerde kullanılabilecekken, bir zamanlar Türkiye’nin en yoğun trafiği ve dünyanın 11'inci en yoğun yolcu trafiğinin olduğu, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün yaptığı sınıflandırmaya göre CAT III niteliklerine sahip ve meteorolojik koşulların kötü olduğu zamanlarda bile uçak iniş-kalkışına imkan verebilecek düzeyde olan Atatürk Havalimanının bugün adeta yok edilmek istenircesine hoyratça kullanılması içler acısıdır.

Dünyada bu tip alanların yıkılmak ya da işlevsiz bırakılmak yerine daha farklı amaçlarla kullanılması yönünde uygulamalar bulunmaktadır. Örneğin yakın zamanlarda Berlin Tempelhof Havalimanı dünyanın en pahalı arazilerinden birisine sahip olmasına rağmen, Almanya devleti tarafından yeşil alan olarak yeniden tasarlanmış ve stratejik önemi gözetilerek pistlere dokunulmamış ve ihtiyaç halinde yeniden kullanılmak üzere korumaya alınmıştır.

Buna göre;

1. İki pistini kaybeden Atatürk Havalimanı’nda geçtiğimiz yıl dış ve iç hat terminal binası olarak kullanılan terminallerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı ile Selçuk Bayraktar’ın kardeşi Haluk Bayraktar’ın başkanı olduğu Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İSTANBUL’a tahsis edileceği iddiaları doğru mudur?

2. Terminal binalarının fuar merkezi haline getirileceği ve burada başta havacılık ve savunma fuarları yapılacağı iddiaları konusu ile ilgili bir çalışma yapılmış mıdır?

3. Halen 30 yıldır yapılan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’nın (TSKGV) sahip olduğu IDEF Fuarının (Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı) bu yeni oluşuma (SAHA İSTANBUL) devredileceği açıklanmıştır. TSKGV için çok ciddi bir gelir kaynağı olan fuar, Atatürk Havalimanı arazisi ile birlikte adı geçen kuruma aktarılmaktadır?

4. Geçen yıl, Atatürk Havalimanı’nda T3 Vakfı’nın Teknofest organizasyonu yapılmış, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanlığını yürüttüğü Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından askeri tarafta bir organizasyon gerçekleştirilmişti. Şimdi bu bölümde büyük bir bina inşa edilerek bu organizasyonun orada kapalı alana alınması gündemde midir? İnşaat buna göre mi düzenlenmektedir?

5. Atatürk Havalimanı’nın kuzey-güney istikametlerindeki 17/35 pistleri alelacele kırılması ile başlayan hastane yapılaşması, aktif olarak kullanılan 05/23 pistini de tehdit etmektedir. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı havalimanı talimatına göre, pistlerin etrafında 3000 metrelik bölüm içinde insanların toplu halde bulundukları hastane gibi planlanmaması ve inşa edilmemesi yer almaktadır (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü-Yapılaşma Kriterleri/ Madde 2). Bu yapılar kalıcı olacak mıdır?