CHP’li Özgür Özel HDP’li Baluken’in tutukluluğuna dikkat çekti: Geçmiş olsun diyenler, Genel Kurul'da ölsün diyor

10 Nisan 2020 Cuma, 11:55

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, siyasi tutukluların kapsam dışı bırakıldığı infaz yasası düzenlemesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in tutukluluk haline dikkat çekti.

Özel, tutuklanıp serbest bırakılan ve ardından savcının itirazı sonrası yeniden tutuklanan HDP’li Baluken’in, serbest bırakıldıktan sonra TBMM’de tüm partilerin grup başkan vekillerinin kendisinden dosyası hakkında bilgi aldığını anlattı.

Özel, “Baluken’le birlikte çalıştık. Hepimiz birlikte çalıştık. Birikimli, yetenekli, belagati yüksek birisi. Bir gün İdris Bey'i alıp götürdüler, sonra serbest bırakıldı. Sonra bütün grup başkan vekilleri İdris Bey'in tutuklanmasından rahatsız olduklarını, üzüntü duyduklarını söylediler. İdris Bey bilgi verdi. Ağzımız açık dinledik. İdris Baluken yeniden tutuklandı, dosyada değişen hiçbir şey yok. Şimdi kalkıp içeride ölsünler mi deyince, ‘Ölsünler’ deniyor. Bugün arkada birisi ‘ölsün’ dedi” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İdris Baluken, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 4 Kasım’da tutuklanmıştı. 30 Ocak’taki ilk duruşmada tahliye edilen Baluken için, savcılığın aynı gün yaptığı itiraz üzerine 15 Şubat günü tutuklanmasına yönelik karar çıkarıldı. Baluken 21 Şubat’ta gözaltına alındığı Ankara’dan yakalama kararını veren Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşmasına SEGBİS sistemi ile katıldı ve tutuklanarak cezaevine konuldu. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada Baluken hakkında, 2011-2015 yılları arasında katıldığı 10 ayrı yürüyüş ve basın açıklamasına katılmaktan, ayrıca HDP’yi temsilen katıldığı Demokratik Toplum Kongresi (DTK) genel kurulunda yaptığı konuşma nedeniyle iddianame hazırlanmıştı. Baluken’e toplam 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.