CHP'li Özkoç hakkındaki fezleke Meclis'e gönderildi

05 Mart 2020 Perşembe, 15:56

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “CHP'li Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalat Bakanlığı'na gelmiştir ve Bakanlığımız da bunu Meclise göndermiştir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak sarf ettiği, "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitneyle iftirayla lekelemeye çalışan kim olursa olsun, haysiyetsizdir, şerefsizdir, alçaktır, haindir. Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal'in Çanakkale'yi savunduğu zaman İdlib'in de vatan toprağı olduğunu bilmeyecek kadar şuur kaybı içinde" sözlerine CHP'li Engin Özkoç'tan yanıt gelmişti.

TBMM'deki oturum öncesi bir konuşma yapan Özkoç, “Bizim şehitlerimize, ‘kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum ben size. Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez." ifadelerini kullanmıştı.

Özkoç'un bu konuşmanın benzerini Meclis kürsüsünde yapması sonrası ise AKP'li ve CHP'li Miletvekilleri arasında arbede yaşanmıştı. Arbede sonucu Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Son olarak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç aleyhinde 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmış, Kılıçdaroğlu da Erdoğan'a 5 kuruşluk dava açacağını açıklamıştı.