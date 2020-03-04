CHP'li Özkoç: 'Şehitlere kelle diyen haysiyetsizdir...'

04 Mart 2020 Çarşamba, 16:10

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İdlib'deki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özkoç AKP hükümetinin İdlib stratejilerini eleştirerek, "Dünyanın her tarafından gelmiş, ne olduğu belli olmayan, IŞİD militanlarının cirit attığı İdlib'de Türk askeri neden şehit oluyor, konuşulmadı." dedi.

Özkoç'un açıklamaları şöyle:

İdlib'de cihatçı grupların ve terör örgütlerinin neden hamiliğine soyunduk ve bunun için neden şehit veriyoruz, konuşulmadı.

İdlib'de PKK terör örgütü ve YPG olmadığı hâlde, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı; İran, Suriye, Rusya ve Türkiye'nin birlikte olduğu mutabakatta neden oradaki teröristlerin hamiliğine soyundu, 'Onları ben silahsızlandırırım, sivil halktan ayrıştırırım gibi bir söz söyledi' konuşulmadı.

Dünyanın her tarafından gelmiş, ne olduğu belli olmayan, IŞİD militanlarının cirit attığı İdlib'de Türk askeri neden şehit oluyor, konuşulmadı.

Bununla ilgili, Türkiye'de vermiş olduğumuz şehitlerimizin haberi 27 Şubat'ta yankılandığı sırada, Türkiye Cumhuriyeti milletinin muhatabı neden Hatay Valisi oldu? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı yok muydu, konuşulmadı.

Bu Ortadoğu Savaşı, Amerikan emperyalizminin bir süreci başlatmasıyla oldu. Adına Büyük Ortadoğu Projesi dendi. ABD'nin kendi çıkarlarını koruyan, Ortadoğu'da istediği düzeni yaratmaya çalışan, Müslümanların kanını akıtmaya yönelik, dünyada Müslümanları bir tehdit ve terör örgütü olarak göstermeye çalışan, böylece bir düşman yaratarak ABD'yi yeni bir toprak işgaline, Ortadoğu'daki zenginliklere el atmasını sağlayan bir proje başlatıldı. Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Şimdi, eş başkanını ben size gösteriyorum. (Erdoğan'ın BOP'un eş başkanı olduğunu söylediği videoyu izletti)

"ŞEHİTLERİMİZE KELLE DİYEN HAYSİYETSİZDİR"

Bizim şehitlerimize, 'kelle' diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum ben size. Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez. Bu kişi kendi evladından, kendi çocuklarına bütün fonları oluşturup onların zenginleşmesine ve telefonlarda paraları sıfırlattığı çocuklarına bir tanesine bedelli, diğerine çürük raporu aldırıp milletin çocukları askere gidip şehit düşüp anaların bağrı yanarken konuşan o şehide 'kelle' diyen kişi haysiyetsiz kişidir.

Peki, şehitlerden sonra ne oluyor? Bir toplantı yapıyor. Bu kadar şehit vermişiz, vermeye devam ediyoruz. Orada hava kontrolü bizim elimizde değil onun için şehitlerimizi ve yaralılarımızı helikopterlerle getiremiyoruz. Kara araçlarıyla getirmek zorunda kalıyoruz. Onun bu tedbirsizliği, kumarı yüzünden, çocuklarımız yolda gelirken şehadet şerbetini içiyorlar. Ondan bir gün sonra, daha önceden eski milletvekilleriyle bir toplantısı varmış da, onu iptal edemezmiş de, onlarla bir araya geliyor. (Erdoğan'ın güldüğü videoyu izletiyor) Şu manzarayı görüyorsunuz değil mi? Şehit cenazeleri daha kalkmamış, şehit evlerinde haykırışlar dinmemiş, şehit haberleri gelmeye devam ediyor.

ATATÜRK KİM SEN KİMSİN?

Türkiye'de şehitler gelirken, daha "Başınız sağ olsun" demeyen, evlatları için "Allah rahmet eylesin" demeyen kişi Trump'a akıl vermiş de, Putin'e akıl vermiş de, ekonomide şöyle yapmış da... O Trump sana mektup gönderdi, aptal yerine geçecek lügatlar kullandı. Sen o mektubu cebine aldın, Trump'ın yanına gittin. Sen Atatürk'ten bahsediyorsun. Atatürk kim, sen kimsin? Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun lideridir, sen Türkiye Cumhuriyeti'ni itibarsızlaştıran AKP'nin Genel Başkanısın. Atatürk eğer bugün olsaydı, ne o Trump o mektubu yazmaya cesaret edebilirdi ne de Türkiye'nin cumhurbaşkanı Türkiye'yi bu duruma düşürürdü. Atatürk bugün olsaydı, Suriye'de ne Mehtmetçiğimiz şehit olurdu ne de o Saray'dan değil gelir Meclis'ten bu mücadeleyi yürütürdü. (Gerçekgündem)