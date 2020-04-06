CHP’li Polat: PTT, çalışanlarını tehdit ediyor
CHP İzmir Milletvekili ve YDK Üyesi Mahir Polat, PTT’nin çalışanlarını tehdit ederek salgına karşı tedbirlerin yetersiz olduğu yönünde sosyal medya paylaşımları yapmaması konusunda baskı uyguladığını belirtti. Polat ayrıca, paylaşım yapan personelin sürgün edildiğini öne sürdü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Mahir Polat, Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) koronavirüsü salgınına karşı yeterli önlem almadıklarını belirterek, çalışanların sosyal medyada paylaşım yapmaması konusunda tehdit edildiğini, yapanların ise ilçelerinden sürgün edildiğini iddia etti.
ERKEN TEŞHİS VE ÖNLEM ALINMALIDIR
Koronavirüs salgınının sağlıkçılardan sonra en çok risk oluşturduğu meslek gruplarından birinin kargo şirketleri ve çalışanları olduğunu belirten Polat, “Gişede hizmet veren personel sürekli yurttaşlarımızla karşı karşıya geliyor. Günde onbinlerce adrese kargo gidiyor. Bu iki taraf içinde bir risk oluşturmaktadır. Çalışan emekçilere sadece maske ve eldiven vererek bu sorun engellenemez. Maske değil, yüz siperlik maskesi verilmelidir. Merkezler başta olmak üzere dağıtım ve şubeler düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. Ayrıca her gün personele tarama testi yapılarak olası virüs salgınına karşı erken teşhis ve önlem alınmalıdır. PTT, sağlık sektörü gibi pilot kurum ilan edilerek bütün ulaştırma ve aracı kurumlar denetim altına alınmalıdır. Bakanlık online alışverişte temel malzemelere yönlendirme yapmalıdır” dedi. Polat ayrıca, güvenilir olmayan internet sitelerinden alışveriş yapmamaları konusunda yurttaşlara uyarılarda bulundu.
"PTT TEHDİT EDİYOR!"
Salgına karşı yeterli önlemin alınmadığını paylaşan personellerin PTT tarafından tehdit edildiğini belirten Polat, “Personele sosyal medya paylaşımları konusunda uyarı gidiyor. Özellikle şirketin logosunun kullanılmaması gerektiği vurgulanırken sosyal medya hesaplarının takip edileceği söyleniyor. Bu bir fişlemedir. Sizin göreviniz salgına karşı önlem almaktır. Emekçilerin ekmeği ile tehdit edilmesi ve sürgün edilmesi kabul edilemez. Edindiğimiz bilgilere göre İzmir, İstanbul ve Mersin’de sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek çalışanlar ilçelerinden sürgün edilmiştir. Konuyu Meclis gündemine taşıyarak bu işin takipçisi olacağım” dedi.
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