CHP'li Polat 'sağlık çalışanlarına sürgün' iddiasını Meclis'e taşıdı

13 Nisan 2020 Pazartesi, 12:22

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, sağlık çalışanlarının üzerindeki baskıyı Meclis gündemine taşıdı. İktidarın özellikle sağlıkçılara baskı uyguladığını savunan Polat, “Süreci iktidardan farklı yorumlayan ya da ekipmanların yetersiz olduğunu söyleyenlere hemen soruşturma açılıyor. İzmir’de sendika temsilcisi bir sağlık çalışanı 2 ay sürgün edildi. Baskı ve zorbalıkla süreç yönetilemez” dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Mahir Polat, sağlık çalışanlarına yapılan baskıyı Meclis gündemine taşıyarak, açılan soruşturmaları ve sürgün kararlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu. Sağlık çalışanlarının süreç ile ilgili basına yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarının çeşitli soruşturmalara neden olduğunu söyleyen Polat, İzmir’de Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan Genel Sağlık-İş işyeri temsilcisi Ali Kemal Akgül’ün ‘ekipman eksik’ dediği için Karaburun’a sürgün edildiğini belirtti.

"SADECE KORONAVİRÜSÜYLE DEĞİL YANLIŞ POLİTİKALARLA DA MÜCADELE EDİLİYOR"

Tüm yurttaşların sağlıkçıları alkışladığı bir dönemde, sağlıkçılar üzerindeki baskının doğru olmadığını vurgulayan Polat, “Bu dönemde sağlıkçıların yükünü azaltmak için herkese büyük bir sorumluluk düşüyor. Yurttaşlarımızla üzerimize düşen sorumluluk için büyük fedakarlık içerisindeyken maalesef aynı özveriyi AKP iktidarı ve kurumlarında göremiyoruz. Süreci iktidardan farklı yorumlayan ya da ekipmanların yetersiz olduğunu söyleyenlere hemen soruşturma açılarak sağlıkçıları sindirmek istiyorlar. CHP’li belediyeye sosyal medyadan teşekkür etmek soruşturma sebebi sayılıyor. Aynı şekilde İzmir’de Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan Genel Sağlık-İş işyeri temsilcisi Ali Kemal Akgül’ün ‘ekipman eksik’ dediği için 2 ay geçici olarak Karaburun İlçesi’ne sürgün edildi. Bir sağlık çalışanı ve sendika temsilcisinin içerisinde bulunduğu ortamı dile getirmesi kadar normal bir durum yok. Bunu kendisi için değil çevresi ve diğer sağlıkçılar için yapıyor. Soruşturma açıldığı söylendikten sonra, savunma yapması için 7 günü varken, savunması bile beklenmeden hukuksuz bir şekilde sürgün ediyorlar. Ne yazık ki yurttaşlarımız Türkiye’de sadece koronavirüsüyle mücadele etmiyor, AKP’nin yanlış politikaları ile de mücadele ediyor. Baskı ve zorbalıkla bu süreç yönetilemez Sağlıkçılar üzerindeki baskının bir an önce son bulması gerekiyor” dedi.