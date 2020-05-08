CHP'li Polat'tan gazetemize 96 yaş ziyareti
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, gazetemizin 96. yaşını kutlamak için Cumhuriyet Ege Bölge Temsilciliği'ni ziyaret etti.
CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Cumhuriyet Ege Bölge Temsilciliği'ni ziyaret etti. Gazetemiz Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu ile görüşen Polat, gazetemizin 96. yaşını kutladı.
Polat, "Cumhuriyet gazetesi basının özgür sesi, gerçek haberciliğin adresidir. Cumhuriyet gazetemizin çizgisini bozmadan yayın hayatına devam etmesini sağlayan tüm basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Baskılara rağmen demokrasinin ve özgürlüğün sesi olan Cumhuriyet Gazetesi'nin 96. yaşını kutluyorum." açıklamasında bulundu.
Mollaveisoğlu, Polat'a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.
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