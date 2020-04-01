CHP’li vekil: Gerçek vaka ve ölüm sayıları açıklananın çok üstünde

01 Nisan 2020 Çarşamba, 06:00

CHP Ordu Milletvekili ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Adıgüzel, koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklananın çok üstünde olduğunu iddia ederek “Hükümet bir karartma yapıyor, hem ölüm sayılarında, hem vaka sayılarında. Mesela servisteki doktor hastasının sonucunu öğrenemiyor. Çünkü 2-3 katı vaka var. Bu bir haftadan sonra artık günlük ölüm sayılarında 100’lü rakamların ifade edildiği döneme gireceğiz” dedi.

CHP’li Adıgüzel, Covid-19 salgınında en kritik haftaya girdiğimizi belirterek “Hekimler Türkiye’nin dört bir yanından beni arıyorlar ve onların anlattığı ile bakanın anlattıkları örtüşmüyor. Covid-19 vakalarının yarısından çoğunda test negatif. Bunun sebebi numunenin doğru alınmayışı, kolay olan burun boğaz gibi yöntemlerde duyarlılığın az olması ve hastalığın seyrinde zaten test negatif dönemler var. Tomografisi yüzde 100 koronavirüs ama test negatif yüzlerce vaka var. Ama bakanın sayısına bunlar dahil değil. Test sonucu henüz gelmemiş ya da ilk test sonucu negatif gelmiş bu da dahil edilmiyor. İl bazında vaka sayısı ve ölen isimleri açıklanmadığı sürece gerçek sayılar bilinmeyecektir” değerlendirmesini yaptı.

AZ ÖLÜM SAYISI İLE RANT PEŞİNDELER

Salgının en başında 70 günlük sürenin de hazırlık açısından iyi kullanılmadığını söyleyen CHP’li Adıgüzel, “Bakanlık vaka ve ölüm sayılarındaki bilgiye erişime uyguladığı katı kuralları salgını önlemede uygulamıyor” diyerek özetle şunları söyledi:

1 Batı ülkelerine göre görece az vaka ve ölüm sayıları ile bir siyasi rant oluşturma çabası var.

2 Umre ve İran sınırında yaptığı hataları görülmesin istiyor. Çünkü başarılı bakan profili çıkarılmaya çalışılıyor.

3 Yüksek vaka ve ölüm sayılarının ortaya çıkması sokağa çıkma yasağı da dahil ekonomik yükü olan uygulamaları mecbur edecek. Bu üç nedenle vaka ve ölüm sayılarının kontrolünü her şeyin önüne almış durumdalar.

Peki bu sayılar ile oynamak mümkün mü? Manipülasyon için sayı ile oynamaya gerek yok. Hangi cetvel ile ölçtüğüne bağlı bu sayılar. Bir durum ile mücadele edilecekse, önce durumun doğru bir tespiti gerekir. Bağış kampanyasına gelince. Bir yandan kanal ilişkili ihale yap, bir yandan dolar garantili köprü-yol, yandaş ödemeleri devam ederken bu girişim genel kabul görmedi. Bu filmi daha önce gördük. Bir bela geliyor başımıza. Önce, birlik beraberlik, bağış dayanışma denilen ilk dönemi yaşıyoruz. Sonra ise bu dönemi, süreci ‘siyasi ranta devşirme’ ve “ilave ekonomik tedbirler için fırsat görme’ dönemi izliyor. 18 yıllık AKP aynı strateji ile gidiyor.”