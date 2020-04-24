CHP’li vekil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Erdinç Şahin'le ilgili soru önergesi verdi

24 Nisan 2020 Cuma, 13:54

Dr. Erdinç Şahin

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Silifke'de Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Erdinç Şahin'in koronavirüs tedavisi görürken hayatını kaybetmesinin ardından cenazesinin otopsi gerekçesiyle İstanbul'a gönderilmesini şüpheli bulduğunu belirterek, konuyu meclis gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, üniversite ve şehir hastanesi olmasına rağmen otopsinin Mersin'de yapılmamasının gerekçesini soran Gökçel, "Ölüm sebebinin Covid-19 olup olmadığını anlamak için mevtanın İstanbul'a gönderilmesi dışında bir yöntem yok muydu?" diye sordu.

TEST NEGATİF AMA BULGULAR POZİTİF

Koronavirüs tedavisi görürken hayatını kaybeden Dr. Şahin'in PCR testinin iki kere negatif çıkmasına rağmen, tüm klinik bulgularının ve bilgisayarlı tomografi sonucunun Covid-19 olduğunu belirten CHP'li Gökçel, “Ancak Dr. Şahin'in ölüm raporunda ölüm şekli ‘Bulaşıcı Hastalık-doğal ölüm’ olarak işaretlenmiş, ölüm nedeni kısmında ise “Viral Pnömoni” yazılmıştır” ifadelerini kullandı.

Meslektaşları tarafından risk grubunda bulunmadığı, herhangi bir kalp veya solunum sistemi hastalığı taşımadığı belirtilen Dr. Şahin'in ölümü ve ardından gelişen olayların kuşkuları artırdığına dikkat çeken Gökçel, Türk Tabipleri Birliği'nin dikkat çektiği şekilde tanıda ve ölüm nedeni belirlenmesinde Covid-19 ya da şüpheli Covid-19 yazılmamasını eleştirdi.

CHP'li Cengiz Gökçel (AA)

GÖKÇEL'İN ÖNERGESİ

CHP'li Cengiz Gökçel, Dr. Erdinç Şahin'in Covid-19 tedavisi uygulanırken hayatını kaybetmesi, ardından cenazesinin otopsi için apar topar İstanbul'a sevk edilmesinin iktidarın corona virüsü nedeniyle ölümleri örtbas ettiğine dair şüpheleri artırdığını öne sürdü.

Gökçel, TBMM'ye verdiği ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanmasını istediği soru önergesinde şunları sordu:

* Dr. Erdinç Şahin'in cenazesinin otopsi gerekçe gösterilerek apar topar İstanbul'a gönderilmesinin sebebi nedir?

* Üniversite ve şehir hastanesi olmasına rağmen otopsinin Mersin'de yapılmamasının gerekçesi nedir?

* Covid-19 algoritmasına göre tedavisi ve ilaç temini Bakanlığınız tarafından yapılan, Dr. Erdinç Şahin'in ölüm sebebi nedir?

* Yayınladığınız 23 Nisan 2020 tarihli corona virüsü tablosunda hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Dr. Erdinç Şahin dahil midir?

* PCR test sonucu negatif olduğu halde bulguları Covid-19 olan ve buna göre tedavi gören kaç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir?

* Bu kişiler günlük corona virüsü tablosuna dahil edilmişler midir?

* Her gün açıkladığınız corona virüsü tablosuna, PCR test sonucu negatif çıkmasına karşın bulguları Covid-19 olan ve yoğun bakımda olan hastaları dahil etmekte misiniz?

* Test sonucu negatif çıkmasına karşın Covid-19 tedavisi gören kaç vatandaşımız vardır?

* 10 Aralık 2019'dan bu yana, ülkemizde “Viral Pnömoni” nedeniyle hayatını kaybeden kaç kişi bulunmaktadır?

* Bu kişilerin kaçına PCR testi uygulanmış, kaçının test sonucu pozitif çıkmıştır?,

* Yıllar ve aylar ayrı ayrı belirtilmek üzere, son 10 yılda ocak-şubat-mart-nisan aylarında “Viral Pnömoni” nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetmiştir?”

Kaynak: Sözcü