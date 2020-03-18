CHP'li vekil uyardı: Turizm sektörü iflas edebilir

18 Mart 2020 Çarşamba, 15:08

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, koronavirüsün yaz aylarında da devam etmesi durumunda turizm sektörünün ciddi zarar görebileceğine dair önemli bir rapor hazırladı.

2016’da Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası ağır bir darbe alan turizm sektörünün daha yeni kendini toparlamaya başladığını söyleyen Karabat, korona gibi tedbirleri oldukça ağır olan yeni bir krize Türk turizm sektörünün dayanamayacağına vurgu yaptı.

HÜKÜMET ÖNLEM ALMALI

CHP’li vekil konu ile ilgili, “Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2019 yılı itibariyle turist başına turizm geliri 642 dolardır. Eğer uçuş bağlantısı kesilen ülkelerle mevcut durum yazın da devam ederse, uçuş bağlantısı kesilen ülke sayısında bir artış yaşanmazsa ve diğer ülkelerden gelen turist sayısı aynı kalırsa dahi yaklaşık 17,5 milyon turist ülkemize gelemeyecektir. Bu durumun ülke ekonomisine sadece turizmden kaynaklı zararı ise 11,2 milyar dolardır. Ancak bu tutar yalnızca turizm sektörünü değil aynı zamanda sektörle geri ve ileri bağlantılı diğer sektörleri de yakından ilgilendirmektedir… Hükümete düşen konuya ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıp önlem almaktır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dış ticaret açığının turizm sayesinde toparlandığının altını çizen Karabat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 36 milyon turist ve 41 milyar dolarlık 2020 yılı hedefinin ise artık pek de gerçekçi olmadığını söyledi.

STRES ARTIYOR

CHP’li vekil ayrıca Rusların yüzde 15,6’lık oranla Türkiye’deki en büyük turist grubu olduğunu söylerken, İdlib’de yaşanan gerilim ve Ruslarla ilişkilerde yaşanan uzaklaşmanın bu oranı da aşağı çekeceğini vurguladı.

Son olarak, Türk turizminin başkenti Antalya’nın borç batağında olduğunu vurgulayan Karabat, “Antalya Türkiye’de turizm endüstrisindeki işletme belgeli her 5 tesisten birine ev sahipliği yapmaktadır. Ancak Antalya’da özellikle otellerin yüksek borçluluğu kentin stresini artırmaktadır. Ülkemize kazandırdığı döviz girdisi de düşünüldüğünde iflasın eşiğinde olan otel endüstrisi ekonomik riskleri tırmandırmaktadır. BDDK verilerine göre turizm sektörünün toplam borcunun %37,1’i Antalyalı işletmelere aittir. Bu oranı %32,3 ile İstanbul takip etmektedir” diye konuştu.