CHP'Lİ Yıldırım Kaya: "Futbolcuya milyon Euro ödeyenler, amatöre yaptırımı kabul edilemez"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Süper Lig’de mücadele eden kulüplerin amatör branşları kapatma düşüncesine tepki göstererek, “Futbolculara milyon Euro'lar ödeyen kulüplerin, olimpiyat branşları dahil amatör spora olan yatırımı kesmesi kabul edilemez” dedi.



Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Amatör şubeleri belli bir süre kapatmamız gerekebilir” demişti. Albayrak’ın açıklamasının gerçekleşmesi durumunda Türk sporunun zarar alacağını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Büyük paraların döndüğü futbol dünyası doğal olarak koronavirüs nedeniyle oluşan bu krizden etkileniyor. Ancak, futbolculara milyon Euro'lar ödeyen kulüplerin, olimpiyat branşları dahil amatör spora olan yatırımı kesmesi kabul edilemez” diye konuştu.

‘FEDAKARLIK YAPACAKLARSA PROFESYONELDEN BAŞLASINLAR’

Kaya futbolun öz kaynağını amatörlerin oluşturduğunun altını çizerek, “Eğer kulüpler giderlerini azaltma adına fedakarlık yapacaksa, bu Batı ülkelerinde olduğu gibi profesyonel futboldan başlar. Bir profesyonel futbolcunun maaşının yarısı ile koca bir sezon idare eden amatör şubelerin kapatılması, sporumuzda derin tahribat yaratır” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na da çağrıda bulunan Kaya, Bakanlığın 3 büyükler başta olmak üzere olimpik branşları bulunan tüm kulüplere maddi destek sağlaması gerektiğini ve kororanivüsle ekonomik mücadele kapsamına alınmasının şart olduğunu belirtti