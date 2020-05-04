CHP'lileri şeytana benzeten öğretmen Meclis gündeminde

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 13:54

Milletvekili Ali Mahir Başarır (AA)

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Öğretmen Öz’ün, "Şeytan Ramazan'da bağlı olduğu için; Şeytanın yerine CHP’liler görevi üstlenmiş.." , "Bu sefer kimse elinde sadece bayrakla çıkmayacak bunu iyi bilin. Hodri meydan! Azdan az, çoktan çok gider!" gibi sözlerle halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini öne sürerek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, "Bu öğretmeni görevden alacak mısınız?" sorusunu yöneltti.

Başarır, TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan, öğretmen hakkında herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığını sordu.

Söz konusu öğretmenin yaptığı paylaşımlarla açıkça, CHP ve diğer muhalefet partilerine karşı tehdit içeren mesajlar yayınladığını kaydeden Başarır, "Böyle bir öğretmenin derslerde çocuklara neler anlattığı paylaşımlarından da anlaşılacağı üzere tüm kamuoyu tarafından tahmin edilmektedir" dedi.

ERDOĞAN’DAN MI CESARET ALDI?

Başarır, önergesinde Bakan Selçuk’a, "Ne yazık ki adına öğretmen dediğimiz bu kişinin, kin ve nefret içeren bu paylaşımları, AKP Genel Başkanı’nın CHP’ye olan ağır sözlerinden cesaret alarak mı paylaşmıştır?" diye sordu.

Başarır önergede şu soruları yöneltti:

-Açıkça halkı kin ve düşmanlığa sevk eden paylaşımlarda bulunan sözde öğretmen hakkında herhangi bir idari ve adli işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa sonuçları ne olmuştur? Başlatılmadıysa gerekçeleri nelerdir?

-Söz konusu öğretmeni, çocuklarımızın geleceği bakımından görevden almayı düşünüyor musunuz?

-Ne yazık ki adına öğretmen dediğimiz bu kişinin, kin ve nefret içeren bu paylaşımları, AKP Genel Başkanı’nın CHP’ye olan ağır sözlerinden cesaret alarak mı paylaşmıştır?

-2010 yılından bu zamana kadar, kaç öğretmen hakkında sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı soruşturma başlatılmıştır? Söz konusu eylemden dolayı kaç öğretmen görevinden alınmıştır?