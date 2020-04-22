CHP'nin Atatürk Anıtına çelenk koymasına İzmir'de izin var Ankara'da yok!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin 23 Nisan'da Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla ilgili "İzmir'de izin verilirken Ankara'da neden izin verilmiyor?" diye sordu.
Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan kutlamalarına kısıtlı biçimde izin verileceği açıklanırken, valiliklerin bu konuda aldıkları kararlar dikkat çekiyor.
CHP'nin 23 Nisan'da Atatürk anıtlarına sosyal mesafeyi koruyarak çelenk koymak için yaptığı başvuru İzmir Valiliği tarafından kabul edilirken, Ankara Valiliği ise başvuruyu reddetti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı sosyal medya hesabından her iki valiliğin yanıtını da paylaşarak duruma tepki gösterdi.
Salıcı, "23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olması sebebiyle, Atatürk anıtlarına sosyal mesafeyi koruyarak çelenk koymak için bugün başvuruda bulunduk.
Başvuru İzmir Valiliği tarafından kabul edilirken, Ankara tarafından reddedildi.
İzmir'de izin verilirken Ankara'da neden izin verilmiyor?" diye sordu.
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