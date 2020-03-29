‘Çiftçi toprakla buluşturulsun’

29 Mart 2020 Pazar, 02:00

Çitçinin toprakla buluşturulmasının önemine değinen milletvekilleri, “Türkiye’deki boş tarım alanları çiftçiyle buluşturulmalı. Türkiye bu krizi üretim için bir adım olarak değerlendirmeli” dedi.

2002’den bu yana 3.5 milyon hektar tarım arazisinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Gürer, Türkiye’nin yeniden kendine yeten bir ülke haline getirilmesi gerektiğini vurguladı. Cinisli ise 2018-2019’da çiftçiye verilmesi gereken birikmiş 1.5 milyar liralık desteğin yeni gibi gösterilmesini eleştirdi. l LEYLA KILIÇ