‘Çiftçi toprakla buluşturulsun’
Koronavirüs salgını nedeniyle yeniden gündeme gelen tarıma dayalı ekonomiye geçiş için CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer ve İYİ Parti milletvekili Naci Cinisli iktidara çağrıda bulundu.
Çitçinin toprakla buluşturulmasının önemine değinen milletvekilleri, “Türkiye’deki boş tarım alanları çiftçiyle buluşturulmalı. Türkiye bu krizi üretim için bir adım olarak değerlendirmeli” dedi.
2002’den bu yana 3.5 milyon hektar tarım arazisinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Gürer, Türkiye’nin yeniden kendine yeten bir ülke haline getirilmesi gerektiğini vurguladı. Cinisli ise 2018-2019’da çiftçiye verilmesi gereken birikmiş 1.5 milyar liralık desteğin yeni gibi gösterilmesini eleştirdi. l LEYLA KILIÇ
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