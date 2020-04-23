Çiğli 23 Nisan coşkusu: 19.20’ye hazırlık

23 Nisan 2020 Perşembe, 15:05

Çiğli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşların bayram coşkusunu yaşayabilmeleri için Başkan Utku Gümrükçü, üstü açık otobüsle Çiğli’nin cadde ve sokaklarını gezecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 1920 yılına gönderme yaparak bu akşam saat 19.20’den itibaren başlayacak gezide Başkan Gümrükçü’ye bando eşlik edecek. Bandonun çalacağı marşlar eşliğinde balkonlara çıkacak halkla birlikte bayram coşkusu hep birlikte yaşanacak.

BELEDİYE BİNASINDA IŞIK GÖSTERİSİ

Ayrıca Çiğli Belediye binasının ön cephesinde yapılacak lazer ışık gösterisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı kutlanacak. Atatürk, Türk Bayrağı ve Türkiye haritası görselleri de günün anlamını pekiştirecek şekilde belediye binasına yansıtılacak.

ÇOCUKLARA HEDİYELER

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, çocukları da unutmadı. Egemenliğin 100. Yılını sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde geçirecek olan Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi öğrencilerine puzzle ve bayrak dağıtıldı. Gümrükçü, Birinci Meclis’in önünde çekilmiş simge fotoğrafın yer aldığı Ulusal Egemenliğin 100. yılına özel logolu puzzle ile çocukların bayramını kutladı.

GÜMRÜKÇÜ: İÇİMİZ BURUK AMA COŞKUYU HİSSEDİYORUZ

Ulusal Egemenlik kutlamalarının salgın nedeniyle çocuklar olmadan kutlanması nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden Gümrükçü, “Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan toprakları uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ulusal Egemenliğimiz 100 yaşında. 100. yaşını büyük coşkuyla ve en önemlisi çocuklarımızla kutlamak için hazırlıklar yapıyorduk. Maalesef salgın nedeniyle kutlama programlarımızı değiştirdik. Çocuklarımız madem sokağa çıkamıyorlar biz onlara gidelim dedik. Üstü açık bir otobüsle bando ekibinin çalacağı marşlarla sokaklarda olacağız, çocuklarımızı da balkonlarına bekliyoruz. Çocuklarımızın coşkusunu biz hissediyoruz ve onlara söz veriyorum salgın süreci bittiğinde en coşkulu en büyük katılımlı bayramı hep birlikte kutlayacağız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.