Çiğli Belediyesi’nden 'eşitlik' için önemli imza

Kadınlara yönelik hayata geçirdiği hizmet ve projelerle adından sıkça söz ettiren Çiğli Belediyesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması adına önemli bir adım daha attı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda şart belgesi, meclis toplantısında gündeme alındı. Avrupa’daki yerel ve bölgesel yönetimlerin yetkilerini kullanarak vatandaşlara daha eşit bir yaşam sunmasını taahhüt eden Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı, meclis görüşmelerinde oy birliğiyle kabul edildi. Sözleşmedeki maddelerin uygulanması noktasında yol haritası olacak olan “Çiğli Yerel Eşitlik Eylem Planı”, kent sınırları içerisinde yer alan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla hazırlanacak.

Kadınların hayatın her alanında eşit ve adil haklarasahip olması adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade den Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kentimiz kadınlarının toplumsal yaşantıya dahil olmalarını teşvik etmek önceliğimiz oldu. Bu doğrultuda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kurduk. Her yaştan kadınların katılım gösterebileceği birçok hizmet ve projeyi hayata geçirdik. Sosyalleşmelerini, sportif ve kültürel aktivitelere katılmalarını sağladık. Kadın haklarıyla ilgili eğitici seminer ve konferanslar düzenledik. Son olarak Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin hazırladığı Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı meclisimizden geçirdik. İmza attığımız her maddeyi Çiğli’mizde hayata geçirecek ve eşitlik duygusunun verdiği mutluluğunu tüm vatandaşlarımıza hissettireceğiz” dedi.