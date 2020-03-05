Çiğli Belediyesi'nden örnek çalışma: Eşitlik dilde başlar
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel bir çalışma hazırlayan Çiğli Belediyesi, kentin birçok noktasına astığı afişlerle dildeki cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekti.
Çiğli Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel yine farklı bir çalışmaya imza attı. İlçede caddelerin dört bir yanı cinsiyet ayrımcılığına dikkat çeken afişlerle süslendi.
Dilde kalıplaşmış cinsiyetçi söylemlerin üzerinin çizildiği afişlerde, bu kelimelerin yerine kullanılacak doğru ifadelere dikkat çekildi.
BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: EŞİTLİK DİLDE BAŞLAR
Toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını dönüştürmeyi amaçlayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, afişleri resmi twitter hesabından paylaşarak, "Eşitlik dilde başlar" ifadelerini kullandı.
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