Çiğli Belediyesi'nden örnek çalışma: Eşitlik dilde başlar

05 Mart 2020 Perşembe, 11:04

Çiğli Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel yine farklı bir çalışmaya imza attı. İlçede caddelerin dört bir yanı cinsiyet ayrımcılığına dikkat çeken afişlerle süslendi.

Dilde kalıplaşmış cinsiyetçi söylemlerin üzerinin çizildiği afişlerde, bu kelimelerin yerine kullanılacak doğru ifadelere dikkat çekildi.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: EŞİTLİK DİLDE BAŞLAR

Toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını dönüştürmeyi amaçlayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, afişleri resmi twitter hesabından paylaşarak, "Eşitlik dilde başlar" ifadelerini kullandı.



