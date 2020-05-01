Çiğli’de fırça saplarıyla sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

01 Mayıs 2020 Cuma, 10:11

Başkan Utku Gümrükçü, Disk Genel-İş 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, meclis üyeleri, bürokratlar ve iş yeri temsilcilerinin katılım gösterdiği kutlamalar, şantiye tesisinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, Başkan Gümrükçü ve 8 No’lu Şube Başkanı Gümüştekin’in konuşmalarıyla devam etti. Eldiven ve maskelerini takan işçiler, salgına karşı sosyal mesafe kuralının korunması amacıyla yerlere yapıştırılan noktalarda kutlamayı takip etti.

FIRÇA SAPLARIYLA SOSYAL MESAFELİ HALAY

Geçmişten bugüne 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarının klasiği haline gelen halay seremonisi, Başkan Gümrükçü ve işçiler tarafından farklı bir yöntemle icra edildi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında olası teması engellemek için Başkan Gümrükçü ve işçiler ellerindeki fırça saplarının birer uçlarını tutarak halay çektiler.

Sözlerine, etkinliğe katılan tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını kutlayarak başlayan Başkan Gümrükçü, “Uzun yıllar süren mücadele sonucunda Türkiye işçi sınıfının da hak olarak kazandığı 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramınız kutlu olsun. Ben patron değil, belediye başkanıyım. Belediye başkanlığı kar amacı güdülen bir mevki değildir. Dolayısıyla kamu görevini sürdüren siz emekçilerin ürettiği her artı değer, Çiğli halkının faydasınadır. Bu zorlu süreçte halkımıza karşı görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirmek amacıyla gösterdiğiniz gayretlerden dolayı sizleri kutluyorum. Unutmamamız gerekir ki belediye halkın, sendika ise işçinin örgütüdür. Bu ikisi bir arada çalışırsa halka daha iyi hizmet veririz. DİSK, Çiğli’nin toprağına kadar işlemiştir. DİSK’li işçi, Tariş’ten bugüne Çiğli’nin tarihine adını yazdırmıştır. DİSK’i de kutluyoruz. Sizin için de, belediye için de ekonomik sıkıntılar yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu sıkıntılı süreçte etle tırnak gibi olursak hem koronavirüsü hem de bu düzeni değiştiririz, yıkarız. DİSK’e de, işçiye de, belediyeye de çok zorlu görevler düşüyor ama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da alnımızın akıyla çıkacağız. Ayağınıza sağlık, iyi ki varsınız. Verdiğiniz emekten dolayı sizleri tekrar kutluyor, hepinize saygılarımı saygılar sunuyorum” diye konuştu.