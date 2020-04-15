Çiğli’de hasta ve yaşlılara medikal yıkama seti dağıtıldı

15 Nisan 2020 Çarşamba, 09:46

Çiğli Belediyesi’nin kişisel bakım ekibi, salgın nedeniyle düzenli olarak kişisel temizliğini yaptıkları hastalara gidemeyince, medikal banyo seti dağıttı. Ekip, Çiğli’de yaşayan 200 kayıtlı hasta, yaşlı ve engelliye belirli periyotlarda banyo hizmeti veriyor. Saç sakal tıraşı, el ayak bakımı, saç kesimi gibi hizmetler de veren ekip, salgın nedeniyle evlere gidemeyince, hastanelerde kullanılan medikal banyo setlerini hastalara dağıtmaya başladı.

Banyo setinin içinde saçların ıslanmadan yıkanmasını sağlayan kuru yıkama bonesi, hastanın vücudunu temizleyen antibakteriyel vücut lifi ile beslenme ve vücut temizleme konularında bilgilendirici broşürler yer alıyor. Ekipler tarafından gittikleri evlerde içeri girmeden hastanın nasıl yıkanması ve beslenmesi gerektiği ile ilgili bilgiler de hasta yakınlarına iletiliyor.

GÜMRÜKÇÜ: İŞİMİZ ÇÖZÜM ÜRETMEK

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kişisel bakım hizmetleri ekibinin Çiğli’de çok sayıda hasta, yaşlı ve engelliye hizmet verdiğini belirterek, şöyle konuştu; “Çiğlimizde yaşayan ancak bazı kişisel bakım ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz. Ancak koronavirüs nedeniyle risk grubunda yer alan yaşlılarımızın ve hastalarımızın banyolarını yaptırmaya ara vermiştik. Tabi hiçbir şekilde vatandaşlarımızı mağdur etmemek için kendilerine kuru saç yıkama boneleri ve antibakteriyel vücut lifi dağıttık. Hem hastalarımız hem de yakınları uygulamadan oldukça memnun kaldı.”