Çiğli'de şehit ve gazi ailelerine özel destek

31 Mart 2020 Salı, 11:33

Halk sağlığını tehdit eden koronavirüs salgınıyla etkin şekilde mücadele etmeye çalışan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, vatan uğruna canını kaybeden şehitleri ve gazilerin ailelerini unutmadı. Çiğli Belediye Başkanı Başkan Gümrükçü, verdiği talimatla bu kritik süreci evlerinde geçirmek zorunda kalan şehit ve gazi yakınlarına gıda yardımı uygulamasını başlattı.

Hazırlanan gıda paketleri ihtiyaç duyan ailelerin evlerine bizzat Çiğli Belediyesi ekipleri tarafından ulaştırıldı. Evlere giden ekipler, ailelere belediyenin devam eden diğer hizmetleriyle ilgili bilgi verdi ve yararlanmak istedikleri hizmetler hakkında kayıt oluşturdu. Başlatılan gıda yardımı uygulamasının, süreç boyunca düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Koronavirüs ile mücadele edilen bu dönemde ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Koronavirüs tehdidinin en üst düzeyde olduğu bugünlerde sadece 65 yaş üstü büyüklerimizin değil vatanımız uğruna canlarını veren şehitlerimizin ve bu uğurda gazi olanların ailelerinin de belirli ihtiyaçlarının olabileceğini düşünerek böyle bir çalışma başlattık. Önce ilçemizdeki şehit ve gazi ailelerini tespit ettik. Aileleri tek tek arayarak ihtiyaçlarını sorduk ve bu süreçteki hizmetlerimizden bahsettik. Böyle bir dönemde hatırlanmak bile kendilerini çok mutlu etti” dedi.