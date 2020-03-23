Çiğli’de “Yaşlı Destek Hattı” kuruldu

23 Mart 2020 Pazartesi, 10:49

Koronavirüs salgınına karşı zamanlarını evlerinde geçirecek olan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması adına Çiğli Belediyesi tarafından "Yaşlı Destek Hattı" kuruldu.

Bu hat üzerinden talepte bulunan vatandaşların ihtiyaçları ekiplerce karşılanıp evlerine bırakılıyor. Çiğli Belediyesi’nin başlattığı bu uygulama ile dışarıya çıkmadan en temel ihtiyaçlarının karşılandığını belirten yaşlı vatandaşlar, gönül rahatlığıyla evlerinde zaman geçirdiklerini ifade ettiler. Çiğli’deki 65 yaş üstü vatandaşların arayabileceği numaralar ise şöyle: 386 42 06, 386 42 09 ve 376 55 49.



Koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerinde geçireceği bu süreçte mağdur olmamaları adına "Yaşlı Destek Hattı" hizmetini başlattık. Belediyemizle irtibata geçen kıymetli büyüklerimizin ihtiyaçlarını oluşturduğumuz ekiplerimiz aracılıyla karşılıyor ve evlerine bırakıyoruz. Bu süreci sağlıklı bir şekilde tamamlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.