Çiğli’de “Yaşlı Destek Hattı” kuruldu
Çiğli Belediyesi tarafından, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası belediye ekiplerinin evlere hizmeti başlatıldı.386 42 06, 386 42 09 ve 376 55 49 numaralı “Yaşlı Destek Hattını” arayan yaşlıların evden dışarı çıkmalarını gerektiren işlerini oluşturulan belediye ekipleri gerçekleştiriyor.
Koronavirüs salgınına karşı zamanlarını evlerinde geçirecek olan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması adına Çiğli Belediyesi tarafından "Yaşlı Destek Hattı" kuruldu.
Bu hat
üzerinden talepte bulunan vatandaşların ihtiyaçları ekiplerce
karşılanıp evlerine bırakılıyor. Çiğli Belediyesi’nin
başlattığı bu uygulama ile dışarıya çıkmadan en temel
ihtiyaçlarının karşılandığını belirten yaşlı vatandaşlar,
gönül rahatlığıyla evlerinde zaman geçirdiklerini ifade
ettiler. Çiğli’deki 65 yaş üstü vatandaşların arayabileceği
numaralar ise şöyle: 386 42 06, 386 42 09 ve 376 55 49.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerinde geçireceği bu süreçte mağdur olmamaları adına "Yaşlı Destek Hattı" hizmetini başlattık. Belediyemizle irtibata geçen kıymetli büyüklerimizin ihtiyaçlarını oluşturduğumuz ekiplerimiz aracılıyla karşılıyor ve evlerine bırakıyoruz. Bu süreci sağlıklı bir şekilde tamamlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
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