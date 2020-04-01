Cihangir İslam'dan Soylu'ya: Allah belanı versin!
Cihangir İslam, belediye yardımları konusunda CNN Türk TV'de konuşan Süleyman Soylu'ya sert sözlerle tepki gösterdi: Allah belanı versin!
Saadet Partisi'nden istifa eden Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sert sözlerle eleştirdi. İslam,"Bir insan, hekim ve siyasetçi olarak gönül rahatlığı ile kendisine söylüyorum: Allah belanı versin." dedi.
Bağımsız vekil İslam, Twitter'dan Soylu'nun açıklamalarına yönelik yaptığı paylaşımda, "TBMM kürsüsünde söylediğim 'Allah belanı versin' ifadesi bir kişiye, gruba yönelik değil bir aktarımdı. Şimdi CNNTURK'de belediye yardımları konusunda @suleymansoylu'yu dinliyorum. Bir insan, hekim ve siyasetçi olarak gönül rahatlığı ile kendisine söylüyorum: Allah belanı versin" dedi.
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