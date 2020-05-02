Cimnastik Federasyonu'ndan spor tesislerinin açılması talebi

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 23:06

Türkiye Cimnastik Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle kapalı bulunan spor tesislerinin gerekli önlemler alınarak açılması talebinde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın nedeniyle Spor Salonlarımız kapanmış ve bu kapalı kaldıkları süreçte salon sahiplerimiz ve burada çalışan personel maddi açıdan sıkıntılar yaşamaktadır. Bunun yanında ülkemize başarılı sporcular yetiştiren spor kulüplerimiz de yine bu süreçte oldukça sıkıntılı günler geçirmektedir.

Ülke genelinde tüm meslek grupları ve sektörlerde aynı sorunlar söz konusu olmakla birlikte, spor sektörüne hizmet eden başta spor kulüplerimiz, özel beden eğitimi tesis ve stüdyoların, varlıklarını devam ettirebilmeleri ve salgın sürecinden en az zarar ile kısa sürede tekrar hizmet verebilmeleri adına, diğer federasyon başkanlıkları ile birlikte, olası çözüm önerileri değerlendirilmek üzere ilgili kurula aktarılması için Bakanlığımıza iletilmiştir.

Yetkili devlet kurumlarımızca tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması planlamalarında:

1 - Pilates salonu-stüdyosu ve diğer cimnastik branşları ile ilgili tesislerin gün içerisindeki çalışma saatlerinin düzenlenmesi (açılış ve kapanış saatlerinin belirlenmesi),

2- Birebir çalışma ile faaliyet gösteren işletme ve stüdyoların gerekli tedbirler alınarak faaliyetlerine daha erken başlayabilmeleri için izin verilmesi,

3 - Tesisin fiziki şartlarına göre metrekareye üye kabul edilmesi veya kapasitenin yarısı kadar müşteri alınması, spor ekipmanları, alet ve malzemeleri arasında sosyal mesafe bırakılması gibi şartlar getirilmesi,

4 - Tesis ve tesiste kullanılan aletlerin her üyeden sonra dezenfekte edilmesi, gerekirse bu konuda belediye ile iş birliği içerisinde olunması,

5 - Islak zemin olan duş, spa, sauna, havuz, hamam gibi bölümlerin kullanılmaması,

6 - Spor salonlarında uzaktan ateş ölçer bulundurulması ve kontrollerinin yapılması,

7 - Havalandırma sisteminin filtrasyonu ile yeterli havalandırmayı sağlayıp, hijyenik ve temiz hava kalitesinin arttırılması,

gibi şartlarla açılışa izin verilmesi taleplerimizle birlikte, normalleşme sürecinde eğitim ve sağlık alanında olduğu gibi sporda da KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi, prim ve vergilerinin ötelenmesi taleplerimiz de Bakanlığımıza iletilmiştir. Saygıyla duyurulur.

Sağlıkla tekrar buluşmak dileklerimizle."